Разделы

Цифровизация Электроника Розница
|

На российском рынке представлен игровой монитор Acer Nitro ED270W0

На российском рынке представлен игровой монитор Acer Nitro ED270W0. Эта 27-дюймовая изогнутая модель с разрешением Full HD и высокой частотой обновления в 240 Гц создана для динамичных игр и повседневной работы с контентом. Она сочетает строгий сдержанный дизайн, широкие углы обзора и высокую цветопередачу, обеспечивая комфорт как в играх, так и в офисных задачах. Монитор также оснащен современными портами для подключения ПК и игровых консолей, что делает его универсальным решением для любого пользователя. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Acer Nitro ED270W0 получил фирменный дизайн с тонкими рамками ZeroFrame и изогнутую панель с радиусом кривизны 1500R, что повышает погружение в игровой процесс и минимизирует визуальные отвлекающие факторы. Минималистичная комплектная подставка практически не занимает места на столе, что позволяет вписать монитор даже в компактные сетапы.

Основные характеристики Acer Nitro ED270W0 — диагональ: 27”; тип матрицы: VA; частота обновления: 240 Гц;м инимальная задержка: 0,5 мс (GtG); яркость: до 250 кд/м²; поддержка AMD FreeSync Premium; разрешение: 1920 x 1080; формат: изогнутый. Прочие особенности: порты: 2 х HDMI 2.1, 1 x DispayPort 1.4, 3,5-мм разъем для наушников; встроенные динамики 2 х 2 Вт; поддержка VESA 75 х 75 мм; подставка с регулировкой наклона.

acer_700.jpg
Монитор Acer Nitro ED270W0

Монитор Acer Nitro ED270W0 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 14,9 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Риски и проблемы платформ для внутренней разработки ПО (IDP): можно ли их избежать

Топ-100 крупнейших российских компаний в сфере онлайн-образования заработали 35,5 миллиардов за квартал

Исследование: российские компании игнорируют базовые ошибки, которые ведут к взломам

Производитель унитазов и сантехники много и внезапно заработал на буме ИИ и дефиците памяти

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Треть жителей Крыма использует нелегальное оборудование спутникового ТВ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще