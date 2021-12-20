Acer выводит на российский рынок обновленный проектор для бизнеса и конференций X1529HP

Компания Acer представит на российском рынке новый проектор Acer X1529HP. Новинка поддерживает разрешение 1920х1080 (максимальное разрешение 1920х1200), имеет высокую максимальную яркость 4500 ANSI-люмен и контрастность, а также отличается большим ресурсом лампы и минимальным уровнем шума. Помимо этого, модель обладает широким набором функций для оптимизации и настройки проекции, а также поддерживает беспроводную проекцию (донгл приобретается отдельно) и управление по сети. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Проектор Acer X1529HP способен превратить любое помещение в зал для презентаций. Модель можно установить в помещении практически любого размера благодаря большому диапазону проекционного расстояния (от 1 м до 10 м). А размер экрана может достигать 300 дюймов, чего будет достаточно для проведения выставок и презентаций в больших залах. Масса модели составляет всего 2,9 кг, что позволяет без труда ее переносить. А автоматический поворот проекции на 180 градусов (при установке на потолок), возможность автоматической и ручной коррекции трапециедальных искажений, автоматическое отключение при отсутствии сигнала и возможность беспроводного подключения обеспечивают максимально простую настройку и использование проектора, справиться с которым сможет даже начинающий пользователь.

Включение и отключение Acer X1529HP происходит за секунды, что позволяет моментально начать и завершить презентацию. Для проводного подключения к источнику сигнала предусмотрены порты VGA, HDMI и аудио вход, что дает возможность подключить проектор практически к любому устройству. А наличие встроенного динамика позволяет избавиться от внешней акустики.

Acer X1529HP

Для проведения длительных киномарафонов или презентаций предусмотрена возможность работы в режиме 24/7. А благодаря поддержке специальных эко‑режимов срок службы лампы может достигать 20 тыс. часов.

Acer X1529HP имеет нативное разрешение 1080p (1920x1080 Full HD), а максимальное составляет 1920х1200. Максимальный уровень яркости в 4500 ANSI-люмен и коэффициент контрастности 10 000:1 обеспечивают высочайшее качество проекции с отличным уровнем детализации и четкости, а также позволяют использовать модель даже в хорошо освещенных помещениях без потери яркости и насыщенности картинки.

Фирменные технологии Acer обеспечивают качественную цветопередачу без искажений даже после многих часов работы. А для проецирования на окрашенные стены предусмотрена коррекция изображения без потери качества, что позволяет использовать проектор на любой поверхности.

Проектор Acer X1529HP появится в продаже в России к концу декабря 2021 г. по рекомендованной розничной цене от 55 990 руб.

Компания Acer, основанная в 1976 г., специализируется на оказании ИТ-услуг и производстве аппаратного и программного обеспечения, занимается исследованием, разработкой, маркетингом, продажей и обслуживанием инновационных продуктов для улучшения качества жизни пользователей. Среди продуктов Acer: ПК, дисплеи, проекторы, серверы, планшеты, смартфоны и носимые устройства. Компания также разрабатывает облачные решения, объединяющие интернет вещей в единое целое. Acer отметила 40-летний юбилей в 2016 г. и на данный момент является одной из пяти крупнейших мировых компаний по производству ПК. Штат сотрудников компании насчитывает 7000 человек, при этом компания присутствует в более чем 160 странах мира.