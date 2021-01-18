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Sbercloud обеспечила бесперебойную работу онлайн-трансляций Гайдаровского форума

Интеграция Инфраструктура Облака

Sbercloud, входящая в экосистему «Сбера», предоставила облачную инфраструктуру для проведения Гайдаровского форума, который традиционно проходит в начале года в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

Из-за эпидемиологических ограничений в 2021 г. форум проходит в объединенном формате: эксперты и спикеры принимают участие в панельных дискуссиях на площадке центрального кампуса РАНХиГС, а участники наблюдают за ходом обсуждений в режиме онлайн.

Для обеспечения полноценной и бесперебойной работы сайта Гайдаровского форума и проведения более 150 часов онлайн-трансляций компания Sbercloud предоставила организаторам мероприятия свое облачное инфраструктурное решение – «Виртуальный ЦОД», которое представляет собой комплекс виртуальных информационных ресурсов. В него входят вычислительные мощности, системы хранения данных, сетевые сервисы и инструменты управления инфраструктурой. Организационно-технические меры защиты позволяют Sbercloud гарантировать высокий уровень безопасности и защиту всех хранимых в облаке данных от актуальных киберугроз.

Генеральный директор Sbercloud Евгений Колбин сказал: «Использование сервисов Sbercloud позволило обеспечить высокое качество видеотрансляций и в целом надежную работу высоконагруженного сайта форума».

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