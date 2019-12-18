Война вокруг российского хостинга обрушила тысячи сайтов. Клиенты в ярости готовят иски

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Затяжной конфликт бизнесменов, каждый из которых считает оппонентов нелегитимными хозяевами хостинг-провайдера «Айхор хостинг», повлек за собой длительное отключение ЦОДа, который обеспечивал работу десятков тысяч сайтов СМБ и госорганов. Пользователи хостинга несут убытки, проклинают в Сети его владельцев и кооперируются для подачи исков, которые могут лишить виновных свободы на срок до семи лет.

Остановка «Айхор хостинга»

Как выяснил CNews, конфронтация совладельцев и руководства хостинг-провайдера «Айхор хостинг» привела к остановке ЦОДа организации, заблокировавшей работу десятков тысяч сайтов бизнес-компаний и госструктур, а сам конфликт перешел в плоскость арбитражного судебного разбирательства.

В последнем на данный момент обращении к клиентам на сайте провайдера от 17 декабря 2019 г. констатируется, что ЦОД отключен, и все услуги компании по-прежнему недоступны.

«В результате сложилась ситуация, из-за которой многие из вас, даже не могут сделать бекап, чтобы вернуть свои проекты в рабочее состояние, — указано в послании. — Мы стараемся решить вопрос на самом высоком уровне и сделать так, чтобы вы получили доступ к вашим услугам. В данной ситуации мы можем только просить вас о терпении и понимании. Мы будем рады любой поддержке».

Во «Вконтакте» можно обнаружить группу «Пострадавшие клиенты Айхор». В ее базовом посте от 17 декабря 2019 г. говорится, что тысячи сайтов оказались недоступны, и огромному числу людей был причинен значительный экономический ущерб в результате внутренних «разборок» в компании. «Мы, клиенты хостинг-провайдера объединяемся с целью установления виновных, инициирования коллективного иска, инициирования в отношении лиц, которые фактически принимали решения, понимая, что их действия повлекут отказ функционирования важных инфраструктурных компонентов дата-центра, проверок по признакам состава преступлений, предусмотренных ст. 272 УК РФ, ст.159 п. 5 УК РФ, ст. 274 УК РФ, а также иных преступлений, если таковые имели место быть», — говорится в заявлении.

Упомянутые статьи Уголовного кодекса касаются неправомерного доступа к компьютерной информации (в зависимости от состава преступления может наказываться лишением свободы на срок до семи лет), мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (до пяти лет), нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и ИКТ-сетей (до пяти лет).

Отключенный ЦОД «Айхор хостинга» подвесил 50 тыс. сайтоа

«Айхор хостинг» — это проект компании «Мароснет», ведущей свою историю с 2000 г. По отзывам ее клиентов в соцсетях, хостер предлагает свои услуги на рынке по весьма низким ценам, что обуславливает его популярность у среднего и малого бизнеса. По данным организации, до остановки ЦОДа она обслуживала 50 тыс. сайтов своих клиентов. Сейчас они массово переходят к другим провайдерам, о чем сообщают на сетевых форумах. Опрошенный CNews эксперт рынка хостинга полагает, что упомянутый размер клиентской базы для российских провайдеров можно считать значительным.

Контактный телефон компании в настоящее время не работает. Участники конфликта (о них ниже), попытки CNews связаться с ними через соцсети проигнорировали.

Стороны конфликта

Анализируя данные, находящиеся в открытом доступе, можно сделать выводы, что одну из противоборствующих сторон конфликта возглавляет Иван Лунгов — основатель и до недавнего времени официальный руководитель «Мароснет». Из базы ЕГРЮЛ следует, что Лунгов долгие годы занимал должность гендиректора ООО «ТК Мароснет», но 10 декабря 2019 г. уступил ее Алексею Власову.

В ООО «ТК Мароснет» Лунгову принадлежит доля в 16%. Еще 10% числится за Яниной Белелюбской, а львиная доля в 74% записана на Павла Карпенко.

По всей видимости последние двое находятся по разные стороны барикад. Об этом свидетельствует поданный 17 декабря 2019 г. в Арбитражный суд Москвы совместный иск Лунгова и Белелюбской к Карпенко, в котором «Мароснет» заявлен в качестве третьего лица. Суть иска в публичном доступе пока не представлена.

При этом главными своими оппонентами, остановившими ЦОД, Лунгов считает отнюдь не Карпенко, а Дмитрия Михайлова, Юрия Богданова и вышеупомянутого Алексея Власова. Михайлов, чью фотографию в числе прочих команда Лунгова повесила на странице «Вконтакте» на своеобразную доску позора, по открытым данным является бизнес-ангелом с опытом наемной работы в финансовом секторе. Богданову на 74% принадлежит зарегистрированное в марте 2019 г. ООО «Айхор хостинг», в котором он также заявлен управляющим.

Соучредителем Богданова в этой организации с долей в 26% является Тимофей Максимов — заместитель Лунгова. Помимо этого, Максимов выступает управляющим и владельцем доли в 51% зарегистрированного в августе 2019 г. ООО «Хостинговые решения». Оставшаяся доля в 49% в нем записана на Степана Зуева.

Команда Лунгова на сайте провайдера сообщает, что ООО «Хостинговые решения» было создано руководством «Мароснет» в рамках реструктуризации бизнеса, и изначально задумывалось для развития отдельного направления, связанного с предоставлением услуг хостинга. «В дальнейшем было использовано для того, чтобы обезопасить деятельность компании от противоправных действий Юрия Богданова и его единомышленников», — говорится в одном из сообщений. На основании этого можно предположить, что Максимов остался верен Лунгову.

Публичные выпады сторон

Команда Лунгова, контролирующая сайт «Айхора», 11 декабря 2019 г. обратилась на нем к абонентам, сообщив, что в ЦОД компании было зафиксировано «проникновение посторонних лиц» (по комментариям оппонентов, это был новый гендиректор Власов), что стало причиной наблюдавшихся перед этим сбоев (речь о полном отключении сервисов тогда еще не шла). «Злоумышленники испортили настройки маршрутизатора, из-за этого начались проблемы с сетью, — говорилось в сообщении. — Сейчас мы полностью вернули контроль над ситуацией, наши сотрудники занимаются исправлением последствий их деятельности, а руководство пишет заявление в полицию. Уже сегодня на нарушителей будут поданы иски в суд».

«Ранее представленная информация о долге в 200 миллионов является откровенной ложью. Иван не осуществлял действий, которые разваливали компанию и задерживали сотрудникам зарплату, — продолжают авторы. — Решение о назначении Алексея Власова гендиректором “Мароснета” является незаконным, так как процедура по смене генерального директора принималась с нарушением всех существующих требований… Уже в начале лета этого года были осуществлены попытки по выводу активов “Мароснета” на подконтрольные Юрию Богданову компании. Данные незаконные действия в скором времени станут предметом судебных разбирательств».

Сообщения своих оппонентов на различных интернет-ресурсах, в частности в телеграм-канале @marosnet, сторонники Лунгова позже назвали профессиональной кампанией по заказу Юрия Богданова.

Первая публикация в этом канале как и процитированные выше заявления, появилась 11 декабря 2019 г. — сразу после смещения Лунгова с поста гендиректора «Мароснета». «Относительно теперь уже бывшего руководителя Лунгова к уже имеющимся в нашу пользу решениям суда добавились новые иски, и возбуждается уголовное дело по факту вывода активов компании “Мароснет” на новое юридическое лицо ООО “Хостинговые решения”, — сообщали авторы блога. — Пока правоохранительные органы устанавливают всех причастных к выводу активов, нам предстоит большая работа по возвращению компании в ряды добросовестных поставщиков».

«Как и предполагалось, в отчаянных попытках противостоять законным решениям в ночь с 10 на 11 декабря Лунгов с группой лиц частично перевезли оборудование, а также перевели нашу биллинговую систему и перерегистрировали наш домен», — гласит другой пост телеграм-канала.

На следующий день команда Лунгова опубликовала сообщение, о том, что новый гендиректор Власов избил дежурного инженера компании Шоруха Чоршанбиева, который с утра пытался заступить на смену. «Сейчас сотрудник в больнице, ему оказывается медицинская помощь; после этого он даст показания полиции», — заверяли авторы.

По всей видимости именно эту ситуацию комментирует встречный пост на @marosnet. «Сегодня утром генеральный директор Алексей Власов приехал в ЦОД и заметил Ивана вместе с двумя мужчинами и женщиной, — говорилось в нем. — Они разрушали инфраструктуру и не собирались уходить. Алексей Власов вызвал полицию… Команда рейдеров понимала, что после приезда полиции им ничего не удастся сделать, поэтому постаралась максимально быстро спровоцировать Алексея на драку и получить увечья. Полиция говорит, что рядом с ЦОД пора открывать опорный пункт».

Позже, 13 декабря оппоненты Лунгова выступили с заверением в том, что ЦОД на тот момент не был отключен не потому, что Лунгов и его команда сражаются за него, а потому что собственники компании, которые владеют 74% (Павел Карпенко), поддерживают его работу своими деньгами. «Аренда, электричество, другие платежи — все это на плечах “Мароснет”. А вот вся прибыль перешла в “Хостинговые решения ”», — заключали авторы.

Наконец, 17 декабря, в день отключения ЦОДа сторонники нового менеджмента указали на факт незаконного проникновения в ЦОД «людей в штатском», которые не предъявили документы, но сослались на договор с Лунговым. «В результате их действий было повреждено оборудование, ведутся ремонтные работы, — говорилось в сообщении. — Полиция зарегистрировала обращение, ведутся оперативные мероприятия. Для усиления ЧОПа будет привлечена Росгвардия. Возможны перебои в работе серверов».

Клиенты негодуют

Анализ весьма длинных веток сетевых форумов на тему описываемого конфликта показывает, что рядовым пользователям глубоко безразлично, какая из вышеупомянутых сторон права, а какая виновата.

«Вы из-за своих разборок и личного чревоугодия положили сотни российских бизнесов, — гласит крайне характерный, но с наименьшим употреблением ненормативной лексики комментарий. — Разбирайтесь, черти, пока все вкупе не оказались в суде. Включите сервера, дайте слить БД, потом отключайтесь и хоть в… (далее нецензурно; — прим. CNews)».

«Отдайте данные, пока вас не завалили исками и ступайте с миром! — обращается к участникам конфликта другой пользователь. — Вас без штанов оставят, если народ разозлится. Кстати, готов присоединиться к коллективному иску».

«Какой хост посоветуете взамен “Айхора», чтобы не было такого гемора?», — пример поста на закономерную и очень популярную тему обсуждений.

Последние события

Вечером 18 декабря противники Ивана Лунгова в телеграм-канале @marosnet выпустили сообщение, о том, что ЦОД ими включен «для всех» на 24 часа, чтобы клиенты смогли забрать свои данные.

По истечении этого срока хостингом смогут продолжить пользоваться, только те из клиентов, кто перейдет на новый биллинг — то есть под крыло нового руководства «Айхора».

По записям в соцсетях можно узнать, что доступ к своим данным люди сейчас действительно получили — хотя и не без проблем.

Команда Лунгова на сайте компании и в группе «Вконтакте» к настоящему моменту информировать своих клиентов ни о чем не стала.