Microsoft переизобрела спам. Пользователей OneDrive завалило сотнями приглашений в облака с чужими файлами и папками

Тысячи пользователей пострадали от бесконечного потока спама в облаке Microsoft OneDrive. Им без предупреждения приходят приглашения в чужие общедоступные каталоги, и отказаться от них нельзя. Таких приглашений могут быть сотни, как и чужих папок с файлами в разделе «общее». В них вполне может быть нелегальный контент – пиратский софт, украденная музыка, вирусы и пр. Под угрозой пользователи OneDrive под Windows, macOS и Android.

Спам 2.0

Пользователи облачного хранилища Microsoft OneDrive стали жертвами новой мощной волны спама, которая выглядит совершенно не как лавина бесполезных и опасных электронных писем. Как пишет портал Neowin, их внезапно завалило приглашениями в чужие облачные каталоги от пользователей, которых они даже не знают.

Такие приглашения приходят сотнями. Более того, отказаться от них невозможно, в результате чего в папке «Общее» скапливается, порою, не поддающееся счету количество чужих каталогов и файлов.

Проблема впервые проявилась в декабре 2025 г., но на тот момент не была столь масштабной, как сейчас. Что примечательно, Microsoft подтвердила факт наличия сбоя, но по прошествии с более четырех месяцев так и не устранила его.

Как итог, пользователи безостановочно жалуются на происходящее во всех доступных им сервисах, как принадлежащих Microsoft, так и на сторонних. Например, на портале Microsoft Learn есть сообщение пользователя с псевдонимом Phillip Confused, в котором он предположил, что всему виной многочисленные боты. Он задал Microsoft множество вопросов, в том числе, будет ли он нести ответственность, если его пригласят в облачный каталог с незаконным контентом, и как у Microsoft обстоят дела с безопасностью, если вдруг в каталогах обнаружится вредоносное ПО.

Причин сторониться продуктов и интернет-сервисов Microsoft становится все больше

Судя по ветке обсуждения, аналогичными вопросами задаются и другие пользователи. Сообщение за авторством Phillip Confused датировано 4 декабря 2025 г., и это был один из первых сигналов того, что OneDrive сбоит подобным образом. За последние месяцы интернет наводнили схожие посты, и в начале апреля 2026 г. их количество стало быстро увеличиваться.

Ответ без ответа

К моменту выхода материала корпорация Microsoft успела неоднократно признать, что проблема в работе механизма приглашений в OneDrive существует. Под постами недовольных пользователей ее представители пишут, что происходящее действительно напоминает спам-атаку.

По словам экспертов корпорации, спам поступает пользователям OneDrive под Windows, macOS и Android.

Между тем, Microsoft пока не предложила ни единого выхода из сложившейся ситуации – ни временного, ни постоянного, хотя обещала решить вопрос до конца января 2026 г. Спам-приглашения в облака как приходили в декабре 2025 г., так и продолжают приходить в апреле 2026 г., притом в существенно большем количестве.

Сделать ничего нельзя

Пользователи обнаружили, что остановить поток нежелательных приглашений в общедоступные (расшаренные) каталоги OneDrive невозможно. В OneDrive попросту нет такой функции – сервис буквально не позволяет запретить неизвестным пользователям подключать других к своим общим файлам и папкам

Даже если не читать уведомления о подключении к чужим расшаренным каталогам, они все равно окажутся в папке «Общее», хочет того пользователь или нет. Пользователь Reddit под псевдонимом sdegonge написал: «Сегодня я получил три письма, в которых говорилось, что кто-то хочет поделиться документом в OneDrive. Я не открывал письма, но предварительный просмотр все равно показывал их. Я удалил письмо, но эти файлы все равно появились в моих общих элементах OneDrive».

Есть и другие факторы, усугубляющие проблему. Например, Microsoft до сих пор не удосужилась встроить в свое облачное хранилище возможность пожаловаться на такие предложения как на спам. Как пишет Neowin, это повысило градус недовольства пользователей, но они все же нашли механизм обхода этого ограничения.

Жалуясь на поток ненужных ему файлов в папке «Общее», sdegonge написал: «Единственные доступные мне варианты – поставить галочку рядом с ними и выбрать «Скрыть из общих». Когда я это делаю, у меня есть возможность сообщить о них как о спаме, что я и делаю, а затем нажимаю «Удалить». Если я обновляю страницу, они снова появляются».

Опасность существует

Нежданные файлы в папке «Общее» могут быть очень опасными – они вполне могут как сами оказаться вредоносными, так и содержать ссылки на опасный или запрещенный контент.

Пользователь Reddit под псевдонимом ZyreHD поделился своей ситуацией, в которой оказался: «Сегодня я получил три уведомления о том, что файлы были предоставлены в общий доступ к моей учетной записи OneDrive. Заинтересовавшись, что это такое, я вошел в свою учетную запись OneDrive и нажал «Общие» > «Доступно мне». Я щелкнул по одному из файлов. Открылся белый PDF-файл с надписью «Открыть сайт». Я не стал продолжать».

«Мне постоянно приходят уведомления о неизвестных файлах, предоставленных в общий доступ. В последние пару дней их количество увеличивается», – добавил ZyreHD.

Отметим также, что хранить файлы в OneDrive в целом очень небезопасно. В июне 2025 г. CNews писал, что Microsoft в силах по щелчку пальцев удалить все содержимое хранилища без возможности восстановления, даже если в нем находились файлы за последние 30 лет жизни пользователя.

В том же месяце стало известно, что миллионы пользователей OneDrive, в том числе россияне, могли против воли предоставить полный доступ на чтение к содержимому персонального или корпоративного облачного хранилища сотням сторонних веб-сервисов, сами того не подозревая. Это грозило утечками огромных объемов данных.