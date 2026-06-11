«СерчИнформ Файловый Аудитор» взял под контроль облачные хранилища в Google Workspace

Система аудита и защиты файловых хранилищ (DCAP) «СерчИнформ Файловый Аудитор» поддержала новый источник данных. Теперь решение может проводить аудит корпоративного облачного рабочего пространства Google Workspace. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Решение сканирует хранилища Google Drive внутри Google Workspace и присваивает документам метки в зависимости от содержимого: «Персональные данные», «Договоры с клиентами», «Файлы с паролями» и т.д. Затем ИБ-специалист может отследить историю их изменений и расследовать инциденты, связанные с нежелательными действиями пользователей. Также «СерчИнформ Файловый аудитор» может сохранять теневые копии файлов в собственной базе, чтобы уберечь их от нежелательных правок и потери.

Аудит корпоративных облачных пространств позволяет находить в них документы, требующие защиты, и проверять, соответствует ли работа сотрудников с ними правилам безопасности. Это облегчает расследования и помогает создать единые политики защиты критичных данных независимо от места их хранения.

«Облачные рабочие пространства прочно вошли в практику компаний, особенно если сотрудники распределены по разным городам или странам, – сказал Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ». – Люди загружают туда документы, правят их, пересылают ссылки коллегам. Без контроля в таком хаосе легко потерять критичные данные или случайно открыть к ним доступ посторонним. Поэтому мы выстроили защиту на двух уровнях: «СерчИнформ Файловый аудитор» следит за порядком внутри хранилищ – как локальных, так и облачных, в том числе Google Workspace – а система защиты от утечек информации (DLP) «СерчИнформ КИБ» контролирует, чтобы файлы с конфиденциальными данными не покидали корпоративный периметр».

«СерчИнформ» продолжает расширять список поддерживаемых облачных бизнес-сервисов. «Файловый Аудитор» контролирует файлы в Jira и Confluence, совместно с КИБ интегрирован с облачными пространствами «Мой Офис», VK Workspace, «Яндекс 360», Microsoft 365, в том числе отслеживает перемещение документов из «закрытых» папок в общий доступ.