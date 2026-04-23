«Рикор» выпускает первое крупное обновление прошивки для своих смартфонов: улучшенные камеры, Google Lens и новые сетевые функции

ГК «Рикор» сообщает о выпуске первого масштабного обновления встроенного программного обеспечения (прошивки) для смартфонов Rikor. Пакеты обновлений версий 16 и 17 уже доступны для загрузки и приносят владельцам устройств десятки доработок, направленных на повышение качества съемки, удобства интерфейса и стабильности сетевых сервисов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Рикор».

Значительная часть изменений внедрена с учетом особых требований российских операторов связи, а также обратной связи от пользователей.

Новая версия прошивки делает особый акцент на усовершенствование фотовозможностей устройств. Инженеры компании переработали алгоритмы работы всех камер, внедрив улучшенный ИИ-автофокус и новый ИИ-алгоритм баланса белого цвета для более точной цветопередачи. Минимальное разрешение снимков на основную и фронтальную камеры теперь составляет не менее 12–16 МП для всех популярных форматов кадра (4:3, 16:9, полноэкранный, 1:1). Полнокадровый 64 МП режим также улучшен, с полным сохранением разрешения около 9×7 тыс. точек.

Ключевым нововведением стала глубокая интеграция сервиса Google Lens («Объектив») непосредственно в приложение камеры. Теперь пользователи могут в один клик искать в интернете любые объекты, текст, достопримечательности или товары, просто наведя на них объектив смартфона.

«Мы внимательно анализируем потребности аудитории и запросы наших стратегических партнеров — операторов связи. Первое обновление прошивки для смартфонов Rikor носит комплексный характер: с одной стороны, мы добавляем современные функции вроде Google Lens, с другой — обеспечиваем удобство использования сетевых сервисов благодаря добавлению функций передачи голосовых звонков по LTE и WiFi — для более качественной связи. Мы стремимся к тому, чтобы опыт использования наших устройств постоянно эволюционировал», — сказал Владислав Аничкин, генеральный директор по направлению мобильных устройств ГК «Рикор».

Ключевые изменения в обновлении прошивки (версии 16/17)

Рекомендации операторов: добавлена поддержка звонков по VoWiFi (Wi-Fi Calling) и VoLTE с выводом соответствующих пунктов в меню настроек SIM-карт. Усовершенствована процедура удаления eSIM с обязательной актуализацией статуса у оператора.

Фотография и видео: повышена скорость и точность ИИ-автофокуса для всех камер. Устранены искажения звука при видеозаписи в ветреную погоду благодаря обновлению функции активного шумоподавления (ANC). Фронтальная камера теперь по умолчанию снимает без фильтров красоты (Beauty-фильтр отключен, его можно включить вручную).

Система и удобство: исправлена работа сенсорного управления (свайп вверх) в ряде приложений. Проведена точная калибровка ползунка яркости дисплея и снижена в два-три раза минимальная громкость для комфортного использования в тихой обстановке. Устранена проблема с предоставлением полномочий в магазине приложений RuStore.

Безопасность: прошивка включает актуальный пакет обновлений безопасности Google за март 2026 г.