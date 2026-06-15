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Google крушит устои интернета. Преднамеренно испорчен один из главных инструментов улучшения поиска

Google отключил оператор inurl в своей поисковой системе. Он позволял гораздо быстрее искать сайты, с нужной последовательностью в URL-адресе. Google – один из старейших и поисковиков в мире и пока что крупнейший. Он работает с 1996 г., но постепенно его в нем остается все меньше полезных для пользователей функций.

Google дернул рубильник

Интернет-гигант Google по щелчку пальцев ухудшил свою одноименную поисковую систему для десятков миллионов пользователей. Он отключил оператор inurl, который на протяжении многих лет существенно упрощал поиск конкретной веб-страницы на отдельно взятом сайте. На проблему обратил внимание пользователь «Хабра» под псевдонимом temnu.

Благодаря inurl можно было очень быстро найти нужную страницу, зная хотя бы одно слово в ее URL-адресе. Сервис более не функционирует. Притом нет никакого значения, в какой стране пытаются воспользоваться inurl. Как убедилась редакция CNews, оператор более недоступен не только россиянам, но также латвийцам, немцам и даже американцам.

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Google все сломал

Напомним, Google – это один из старейших поисковых сервисов в мире. Он появился задолго до рождения большинства современных пользователей интернета – в 1996 г. К моменту выпуска материала Google был монополистом мирового рынка поисковых систем. Согласно статистике StatCounter, к концу мая 2026 г. он занимал на нем 90,39%, не оставляя ни единого шанса конкурентам. На втором месте Microsoft Bing с 5,03%, на третьем – Yahoo с 1,4%, за ним следуют «Яндекс» (0,99%), DuckDuckGo (0,71%) и китайский Baidu (0,53%).

Кто пострадал

Оператор inurl всегда использовался в паре с еще более популярным оператором – site. Он позволяет искать информацию на конкретном сайте, отсекая весь прочий интернет.

Наибольшей популярностью inurl пользовался у SEO-специалистов – тех, кто занимается оптимизацией веб-поиска. Также он в автоматическом режиме использовался специализированными SEO-сервисами.

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Фото: © GekaSkr / Фотобанк Фотодженика
Поиск Google с каждым разом становится менее удобным

Основной оператор site к моменту публикации материала продолжал работать. Пока нет предпосылок к его отключению, но и от inurl Google избавился без предупреждения и в одночасье.

Хакеры горюют

По мнению temnu, решение Google отключить inurl может быть связано с заботой о безопасности, но не пользователей а веб-мастеров и компаний, владеющих сайтами. По его словам, этот оператор позволял «массово находить уязвимости на сайтах».

В качестве примера temnu привел запросы, позволяющие обнаруживать на сайтах ссылки для доступа в панель администрирования – inurl:login и inurl:admin). Также оператор позволяет находить файлы с конфигурациями серверов или базами данных (inurl:config и inurl:backup).

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Пример с Google берут не все

Еще один вариант использования inurl – это поиск на сайте различных конфиденциальных файлов, которые размещены каталоге, но не опубликованы, то есть недоступны через веб-интерфейс сайта. Поисковые запросы выглядят так: inurl:admin/uploads или inurl:/wp-content/uploads/.

Конкуренты не спешат копировать

оператор inurl, как и основной оператор site, можно использовать и в других поисковиках, в том числе и из топ-5 по версии StatCounter. Иными словами, это не уникальная «фишка» Google, но здесь свою роль играет именно гиперпопулярность этого поисковика.

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Нишевые поисковики работают корректно

Редакция CNews убедилась, что искать нужную информацию, используя оператор inurl, пока что можно при помощи «Яндекса». Поисковик DuckDuckGo тоже пока предоставляет такую возможность.

Как Google все портит

На протяжении последних нескольких лет Google планомерно ухудшает качество собственного поисковика. Например, он внедрил в него ИИ-режим, который, как оказалось, очень любит приврать.

В апреле 2026 г. CNews писал, что в таком режиме поиск Google буквально каждый день выдает миллионы заведомо неверных ответов и никак это не афиширует. Многие пользователи принимают их на веру. По приблизительным подсчетам, каждый десятый ответ ИИ-помощника в Google содержит в себе фактические ошибки.

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В ноябре 2025 г. стало известно о планах Google открыть своему ИИ-поисковику доступ к к данным пользователя в прочих сервисах корпорации – почте Gmail, офисном пакете Google Docs, облачном хранилище Google Drive и др. Это якобы должно позволить Google выдавать более персонализированные результаты.

В январе 2025 г. Google запретил пользоваться своим поисковиком всем, у кого в браузере отключен JavaScript. Без него поисковик перестал функционировать. Миллионы людей отключают JavaScript намеренно в заботе о своей кибербезопасности – встроенные в сайты скрипты на этом языке способны на многое, в том числе и на фоновую загрузку вредоносного ПО.

Геннадий Ефремов

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