Старо-Кадеевское месторождение переходит на цифровой ТОиР: в ГРИЦ теперь работает «1С:ТОИР Корп»

Компания «Деснол», российский разработчик и интегратор решений для цифровизации ТОиР, объявила об успешном завершении проекта внедрения EAM-системы «1С:ТОИР Корп» в компании «Геолого-разведочный исследовательский центр» (АО «ГРИЦ»). Проект стал примером комплексной автоматизации процессов управления активами для малой нефтяной компании с непрерывным циклом добычи.

«Геолого-разведочный исследовательский центр» — малая нефтяная компания, успешно ведущая разработку Старо-Кадеевского месторождения. Производственные активы компании включают парк нефтедобывающих и нагнетательных скважин, установки подготовки нефти, систему поддержания пластового давления, насосное и энергетическое оборудование. В условиях непрерывного цикла добычи и подготовки нефти простои критического оборудования ведут к прямым финансовым потерям.

До внедрения EAM-системы «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования Корп» редакции 3.0, разработанной «Деснолом» и фирмой «», учет велся в разрозненных Excel-файлах, графики ППР существовали формально, а дефекты регистрировались в мессенджерах. Особенностью проекта стало создание единой цифровой среды для управления уникальными активами нефтедобычи, в том числе с помощью интеграции «1С:ТОИР Корп» с системой «1С:Комплексная автоматизация».

С точки зрения технического обслуживания и ремонта (ТОиР) оборудования проект также подразумевал автоматизацию процессов с учетом смешанной модели выполнения ремонтов, где 80% работ выполняются хозяйственным способом, а 20% — с привлечением подрядчиков. Проектная команда «Деснола», российского центра практической экспертизы по цифровой трансформации ТОиР, настроила процессы взаимодействия как для внутренних ремонтных бригад общей численностью 54 человека, так и для динамически меняющегося пула из 10–15 внешних подрядных организаций. Адаптировала «1С:ТОИР Корп» под нужды предприятия с минимальной кастомизацией и максимальным использованием типовых функциональных возможностей программного продукта.

Для управления ремонтным циклом внедрены механизмы анализа коренных причин дефектов, план-фактного анализа трудозатрат и инструменты управления ремонтным персоналом. Компания стала использовать мобильное приложение, позволившее получать достоверные данные о контролируемых показателях оборудования непосредственно от операторов в систему «1С:ТОИР Корп». Особое внимание уделено автоматической привязке объектов ремонта к основным средствам и синхронизации данных между системами.

Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают
Веб-сервисы

Реализация проекта позволила создать единую базу данных, включающую 1418 объектов ремонта. Благодаря интеграции «1С:ТОИР Корп» с АСУ ТП скорость получения данных по наработке оборудования увеличилась на 75%, что значительно повысило эффективность планирования ремонтов. Трудозатраты в подразделениях на поиск информации о составе оборудования и истории его ремонтов сократились вдвое, а время подбора информации по проводимым ремонтам и их стоимости уменьшилось на 70%. Помимо этого, существенно ускорились процессы формирования отчетности — получение как управленческой, так и регламентированной отчетности теперь занимает на 70% меньше времени и настолько же ускорилась обработка информации о контролируемых показателях благодаря использованию приложения «Мобильная бригада».

«Важным достижением стало внедрение проактивных стратегий технического обслуживания, позволивших перейти от реактивного подхода к ремонтам по состоянию. Для критического оборудования были внедрены планово-предупредительные ремонты в сочетании с ремонтами по фактическому состоянию на основе анализа показателей эксплуатации. Впервые на предприятии начал применяться анализ коренных причин с помощью автоматизированной системы для работы с повторяющимися дефектами, — сказал Руслан Туктаров, заместитель генерального директора ГРИЦ.

В ближайших планах ГРИЦ — дальнейшее развитие системы: регламентация ее использования как основной для управления ТОиР, внедрение KPI для оценки эффективности, интеграция с системой «1С:Зарплата и управление персоналом» и наполнение базы для углубленного анализа исторических данных.

