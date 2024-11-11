Студенты ТПУ разрабатывают компьютерную игру по мотивам славянских мифов

Студенты Томского политехнического университета работают над созданием компьютерной игры «Сокрытая душа», основанной на произведениях народного фольклора Древней Руси. Главным героем игры стал Кощей Бессмертный, который будет бороться с темными силами. Особенность игры заключается в использовании технологий искусственного интеллекта собственной разработки. Они позволяют сделать максимально реалистичными действия неигровых персонажей и обеспечивают развитие игрового мира даже без участия игрока. На реализацию своего проекта команда выиграла грант в 1 млн руб. Об этом CNews сообщили представители ТПУ.

«Сокрытая душа» – это компьютерная ролевая игра от первого лица, основные действия которой проходят в IV веке нашей эры на Руси. Ее разработкой занимается команда студии разработки игр Cyberian Lynx, состоящая из семи студентов Инженерной школы информационных технологий и робототехники Томского политеха.

«Идея игры пришла в 2022 г., когда стала расти популярность сеттинга, основанного на культуре мифов, былин и сказаний народного фольклора. Нашей команде близка славянская мифология, поэтому мы решили делать игру с опорой именно на нее. Причем в качестве главного героя мы решили взять не знакомых всем богатырей вроде Ильи Муромца или Добрыни Никитича, а Кощея Бессмертного. Это неоднозначный герой, все упоминания его массовой и детской культуре негативные. Однако согласно мифологии и оценкам его личности это скорее нейтральный персонаж. Мы хотели рассказать его историю», — отметил лидер команды, магистрант ТПУ Вячеслав Тарасенко.

Главным героем геймспейса выступает молодой Кощей Бессмертный. По сюжету он вместе с волхвами объединяется для защиты реального мира – он же явь – от темных сил, которые вырвались из загробного царства. В результате битвы побеждают темные силы и ради потехи они забирают душу Кощея, который именно в этот момент становится Бессмертным. Ему предстоит собрать собственное войско из героев славянских мифов и вернуть темных духов обратно в загробное царство.

Главная особенность игры политехников заключается в системе игрового искусственного интеллекта собственной разработки. Она позволяет максимально реалистично симулировать поведение неигровых персонажей, создавая новый позитивный игровой опыт.

«Развитие игрового персонажа будет зависеть от действий самого игрока: в процессе игра будет подкидывать ситуации, требующие морального выбора. Например, кого взять в союзники из сказочных персонажей – Лешего или богиню смерти Мару. Мы постарались сделать игру максимально гибкой, она подстраивается под стиль игры каждого конкретного игрока. Это достигается, в том числе, благодаря нейросетевым технологиям. Кроме того, в разработке мы используем систему immersive sim, которая обеспечить существование, жизнь и развитие мира и без участия игрока. Это добавляет игре максимальную реалистичность», — сказал Вячеслав Тарасенко.

Сейчас игра находится на этапе разработки демоверсии для демонстрации потенциальным инвесторам. Фонд содействия инновациям поддержал проект студентов и выделил грант на его реализацию в размере 1 млн руб.