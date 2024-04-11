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2ГИС добавил на карты погоду

2ГИС начал отображать на картах информацию о погоде — фактическую температуру воздуха в выбранной локации, наличие облаков и осадков. Теперь пользователям будет удобнее планировать поездки и прогулки — например, выбрать подходящий по погоде способ передвижения по городу, узнать, идет ли дождь в пункте назначения и нужно ли взять зонт. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Виджет погоды на главном экране мобильного приложения 2ГИС показывает, какая сейчас температура воздуха, облачность и есть ли осадки — в той части города, которую пользователь видит на карте. При перемещении карты погода меняется на актуальную в новой локации. Данные о погоде 2ГИС получает от сервиса «Метеоновости» компании «ДАНИО-пресс».

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2ГИС
2ГИС добавил на карты погоду

Погода уже доступна на главном экране приложения 2ГИС на iOS, в ближайшее время она появится в режиме навигатора, а также — в приложении геосервиса для Android.

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