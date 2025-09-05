Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Минцифры: у россиян появится возможность доступа к востребованным интернет-сервисам в периоды ограничений

Минцифры сообщило о том, что наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты будут доступны гражданам в периоды ограничений работы мобильного интернета по причине безопасности.

Минцифры и операторы связи разработали специальное техническое решение, позволяющее не блокировать такие ресурсы.

Операторы уже обеспечивают доступ к этим сервисам в пилотном режиме. Для доступа в интернет не требуется дополнительной идентификации и прохождения капчи.

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом
бизнес

Перечень цифровых платформ сформирован на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России. Среди них соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи. Кроме того, доступ будет обеспечен к «Госуслугам», платформе для дистанционного голосования, сайтам Президента РФ и Правительства РФ. Данный список будет оперативно пополняться.

Мера позволит уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом

В Рунет по «белым спискам». Составлен перечень сайтов, доступных во время отключения мобильного интернета. Опрос

Как российский софт помогает устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона

Без мобильного интернета россияне вернулись в 90-е. В стране бешеными темпами растет популярность древней технологии SMS. Опрос

Как повысить эффективность управления доступом: опыт контактного центра «Ростелекома» и 1IDM

Облако IBM притесняет мелких клиентов. Бесплатной техподдержки их уже лишили

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: