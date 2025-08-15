Разделы

Почти 20 тыс. компаний сохранили место в реестре Минцифры

По результатам ежегодной проверки почти 20 тыс. компаний сохранили аккредитацию, которая дает им право на льготыИТ-ипотеку, отсрочку от срочной службы для сотрудников, налоговые преференции и т. д. Об этом CNews сообщили представителим Минцифры.

Организации ежегодно должны подтверждать свой статус. Для этого нужно подать заявление на «Госуслугах».

Какие компании сохранили ИТ-аккредитацию

Более 15 тыс. ИТ-компаний, у которых выручка от ИТ-деятельности превышает 70%. Это позволило им применять пониженные тарифы страховых взносов

Более 4 тыс. организаций, которые предоставили данные о доле ИТ-доходов, превышающей 30% от выручки, уровне зарплаты выше средней по России или региону и опубликовали информацию об ИТ-деятельности на своем сайте

Какие компании потеряли аккредитацию

Около 1 тыс. организаций не продлили ИТ-аккредитацию, так как не подали заявление на подтверждение или не соответствовали установленным критериям.

Наиболее частые причины аннулирования ИТ-аккредитации: несоответствие уровня заработной платы среднему по России или субъекту России; доля ИТ-дохода менее 30%; отсутствие сайта ИТ-компании на русском языке.

Как получить ИТ-аккредитацию повторно

Для этого компания должна проверить соответствие необходимым критериям. В частности, ей нужно привести зарплаты к необходимому уровню, проверить правильность подачи согласия на раскрытие налоговой тайны в ФНС и т.д. После этого она может заново подать заявление на аккредитацию.

