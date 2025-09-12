Минцифры: на платформе ДЭГ проголосовали уже более миллиона человек

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) 12 сентября 2025 г. стартовало в 22 регионах. На 13:30 мск на федеральной платформе проголосовали уже более 1 млн человек. Это более 60% избирателей, зарегистрировавшихся на ДЭГ. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Завтра к голосованию присоединятся еще два региона — Курганская область и Северная Осетия — Алания.

Топ регионов по явке на 13:30 мск: Магаданская область — 77%; Смоленская область — 72%; Свердловская область — 71%; Костромская область — 68%; Белгородская, Липецкая, Самарская, Томская области — 65%.

Выборы разных уровней проходят в России с 12 по 14 сентября 2025 г. Жители 24 регионов, заранее подавшие заявление на «Госуслугах», могут проголосовать дистанционно. Те, кто не регистрировался на ДЭГ заранее, могут отдать свой голос на своем избирательном участке. Узнать его адрес можно в личном кабинете избирателя.