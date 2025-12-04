Ученые Smart Engines запатентовали в США энергосберегающий ИИ, который останавливает сам себя

Российская компания Smart Engines получила патент США на технологию зрительного ИИ, способную автономно определять оптимальный момент завершения обработки данных. ИИ не просто оценивает поступающие кадры, а прогнозирует необходимость дальнейшего анализа с точки зрения улучшения результата. Новый подход применим к широкому классу задач компьютерного зрения – от распознавания и проверки документов до разработки беспилотных систем. Это уже 16 патент США на научные разработки компании.

В основе изобретения лежит саморегулирующийся алгоритм, прерывающий анализ при получении необходимого объема данных. Ранее специалисты Smart Engines реализовали схожий принцип в области компьютерной томографии. Исследователи предложили и запатентовали в США метод, прекращающий облучение человека после достижения необходимого для постановки диагноза качества томографической реконструкции, и смогли сделать процедуру КТ значительно безопаснее для пациентов.

В новой работе ученые Smart Engines применили этот принцип для решения задачи распознавания документов в видеопотоке. Современные системы распознавания документов используют не только изображения, но и видеопоследовательности. Как правило, такие решения либо обрабатывают фиксированное число кадров, либо опираются на сложные математические оценки. Исследователи Smart Engines предложили принципиально иной, более адаптивный и интеллектуальный механизм: ИИ анализирует динамику результатов распознавания текстовых полей от кадра к кадру и автоматически останавливает обработку, если заметного прироста качества нет.

«Сегодня энергоэффективность ИИ-систем – один из ключевых вопросов отрасли. Предложенный нами подход позволяет сократить не только время распознавания, но и вычислительные ресурсы как мобильных, так и встроенных устройств, снижая нагрузку на процессор, оперативную память и энергопотребление в целом. Это особенно важно в сценариях с видеопотоком, где каждый дополнительный кадр – это повышение затрат», – отметил генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

Запатентованный метод уже внедрен в программные решения Smart Engines для распознавания паспортов, ID-карт и других удостоверений личности всех стран мира. В настоящее время технологии Smart Engines применяют аэропорты «Шереметьево», «Внуково» и «Кольцово», РЖД, ФНС, ВТБ, «Альфа-Банк», «Т-Банк», а также большая тройка сотовых операторов и другие заказчики из госсектора, промышленности и бизнеса.

Smart Engines активно патентует технологии по всему миру, что подчеркивает инновационность ее разработок в области компьютерного зрения и распознавания документов. В 2025 г. специалисты компании получили 10 патентов в РФ и 4 – в США. На сегодняшний день портфель интеллектуальной собственности компании насчитывает 16 американских патентов на разработки в области искусственного интеллекта.