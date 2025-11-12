США засекретили данные о субсидиях на строительство ЦОД

Правительства штатов в США тратят огромные деньги на поддержку строительства ЦОД, но не хотят отчитываться перед общественностью об этих расходах, скрывая невыгодность таких инвестиций для бюджета.



Двойные стандарты

Правительства американских штатов скрывают информацию о налоговых льготах и бюджетных субсидиях, выделяемых ими на поддержку индустрии центров обработки данных (ЦОД), пишет Register, ссылаясь на выводы исследования некоммерческой организации Good Jobs First.

Штат Вирджиния, например, «мировая столица центров обработки данных», по подсчетом аналитиков, тратит почти $1 млрд налоговых поступлений, но не указывается, какие компании получают от этого выгоду и в каком размере.

Из 36 штатов только 11 раскрывают такие сведения, но и они приводят не все данные. Как утверждается в отчете, могут быть названы компании, которые получают субсидии, и при этом скрыты их материнские организации, так что остается неизвестным, какая технологическая корпорация в конечном итоге получает выгоду.

Только в пяти штатах публикуются предполагаемые или фактические суммы субсидий, и ни один штат не сообщает, сколько рабочих мест обещал создать владелец ЦОД и сколько из них было фактически создано.

Эти пробелы свидетельствуют о двойных стандартах в отношении прозрачности, считают в Good Jobs First. От других субсидируемых отраслевых проектов, обычно требуют более высокого уровня раскрытия информации.

Невыгодные инвестиции

Согласно отчету Good Jobs First, налогоплательщики обычно платят не менее $1 млн за каждое созданное постоянное рабочее место в центре обработки данных. Именно создание рабочих мест часто используется для обоснования строительства. Результаты этих вложений оказываются скрытыми от общественности.

Между тем, как утверждает Good Jobs First, штаты, рассчитавшие окупаемость инвестиций, обнаружили, что теряют 52-70 центов на каждый доллар, освобожденный от налога на ЦОД.

Организация ставит под сомнение обоснованность такого подхода и призывает серьезно рассмотреть вопрос об отмене или сокращении этих льгот. По ее данным, законодательные органы штатов Джорджия и Огайо уже проголосовали за отмену налоговых льгот, но губернаторы наложили на эти меры вето.

Как минимум, государству следует обеспечить полную прозрачность, подробно описывая, какие компании получают субсидии, в каком размере и в обмен на какие преимущества. Эта информация должна быть легкодоступной и понятной для любого гражданина, настаивают представители Good Jobs First.

Информация о расходах ресурсов тоже скрывается

Крупные технологические компании, включая Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta* и CoreWeave, по оценкам Morgan Stanley, только в 2025 г. намерены потратить $400 млрд на инфраструктуру ИИ. В сентябре 2025 г. CNews писал, что Nvidia планирует за несколько лет вложить $100 млрд в строительство OpenAI центра обработки данных, в котором будут использоваться около пяти миллионов ее ИИ-процессоров.

Темпы строительства ЦОД опережают способность региональных энергосетей поставлять достаточное количество электроэнергии, в результате чего к 2030 г. американцы могут столкнуться с ростом счетов за электроэнергию на 70%.

ЦОДы тратят также в огромных количествах другой ценный ресурс — воду. Информацию о ее расходовании операторы тоже не хотят обсуждать публично.

В октябре 2025 г. достоянием общественности стал внутренний документ мирового лидера на рынке облачных сервисов, управляющего сотнями действующих ЦОД, американской Amazon, инструктирующий сотрудников, как скрывать правду об огромных объемах расхода воды.

В получившем огласку документе указано, что только за 2021 г. расход воды Amazon составил 105 млрд галлонов (397 млрд литров), что равно потреблению 958 тыс. домохозяйств США. Это соответствует размерам города крупнее Сан-Франциско.

