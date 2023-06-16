СПбПУ и «1С» будут готовить кадры для цифровой трансформации предприятий

Проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Главной целью сотрудничества СПбПУ и «1С» станет подготовка квалифицированных кадров для высокотехнологичной индустрии и реального сектора экономики.

Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов в области разработки образовательных программ и методов дистанционного обучения, развития цифровых решений для автоматизации бизнес-процессов, обработки больших данных и цифровой трансформации бизнеса.

«Объединение компетенций и опыта ведущего технического вуза страны и ведущего отечественного разработчика информационных решений для бизнеса позволит наиболее эффективно решать актуальные задачи, сформулированные сразу двумя федеральными проектами – «Передовые инженерные школы» и «Развитие кадрового потенциала ИТ–отрасли». Особенно важной подготовка высококвалифицированных кадров становится на фоне глобального импортозамещения в области систем автоматизации управления предприятиями», – отметил проректор по цифровой трансформации СПбПУ и руководитель Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков.

Совместные проекты будут реализованы на базе Международного академического центра компетенции «Технологии интеллектуального предприятия» (МАЦК ТИП) Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг». Одной из первоочередных прикладных задач МАЦК станет разработка специализированных образовательных программ для изучения современных цифровых решений и технологий фирмы «1С», практик их внедрения и использования в реальных секторах экономики.

Также в ходе сотрудничества будет создана образовательная модель, которая в дальнейшем станет фундаментом для разработки и применения обучающих материалов и кейсов. Это позволит студентам получить практические навыки работы с программными продуктами «1С» на сквозных примерах, построенных на доступных и понятных бизнес-сценариях.

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Уже в октябре 2023 г. планируется запуск пилотных проектов: «Открытая Академия 1С» для студентов с привлечением партнеров «1С» (объем программы – 72 часа) и двух программ дополнительной профессиональной подготовки в рамках «Цифровой кафедры» СПбПУ – «Цифровизация бизнес-процессов на базе технологий 1С» (объем программы – 256 часов) для не ИТ-специалистов и «Разработка цифровых решений на базе технологий 1С» для специалистов в области ИТ (объем программы – 256 часов). Кроме обучения непосредственно технологиям «1С» учащиеся ознакомятся с подходами проектного менеджмента, получат понимание процессов работы предприятий и продуктового подхода.

Специально для студентов инженерных направлений будут созданы отдельные образовательные и практические модули, которые познакомят учащихся с современными цифровыми технологиями управления бизнесом.

«За последние годы в России в разы выросло количество студентов, обучающихся ИТ-дисциплинам. Основная задача теперь – повышение качества их подготовки. Важно, чтобы ИТ-специалисты обладали как теоретическими знаниями, так и практическими навыками, знали не только программирование, но и предметные области бизнеса. Считаем, что реализация совместных проектов с СПбПУ будет способствовать достижению этой цели и позволит вывести подготовку специалистов в области автоматизации и цифровизации бизнеса на новый уровень», – отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.