«Линукс-формат» запускает производство нейроконструктора

«Линукс-формат» и лаборатория «Промышленные системы потоковой обработки данных» центра НТИ СПбПУ разработали открытую платформу для создания нейротренажеров и нейроинтерфейсов. Инвестиции в разработку составили порядка 30 млн руб.

Впервые демонстрационный образец платформы был представлен в декабре 2019 г. В январе 2020 г. компания «Линукс-формат» начала процесс подбора производственной площадки в Петербурге и сбор заявок на предзаказ. Запустить производство планируется во II квартале 2020 г. Проект реализован при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям (грант 20 млн руб.) и на собственные средства компании «Линукс-формат». Разработанный аппаратно-программный комплекс представляет собой систему для снятия сигналов мозга и генерации их управляющего воздействия на внешнее устройство. Снятие, предварительная обработка и анализ сигналов производятся на аппаратной части нейрогарнитуры (в виде обруча, который нужно надеть на голову), а управление роботизированной платформой осуществляется путем беспроводной передачи по Bluetooth с использованием BLE модуля. Для связи и транслирования команд реализовано собственное приложение на ОС Android, обеспечивающее прием и передачу данных от гарнитуры к устройству.

Нейроконструктор, в первую очередь, создан для образовательных целей в сфере робототехники для обучения школьников и студентов разработке нейроинтерфейсов. В отличие от аналогов, разработанная платформа создана на основе свободного программного и аппаратного обеспечения и имеет открытый код. Это позволит пользователям детально разобраться в работе устройства и создавать собственные нейроинтерфейсы для решения своих задач.

«Кроме учебных целей, платформа найдет применение в социальной и коммерческой сферах, – сказала заведующая лабораторией ПСПОД центра НТИ СПбПУ, доцент Марина Болсуновская. – К примеру, есть интерес со стороны организаций, работающих с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Нейрогарнитура позволяет управлять техническими средствами передвижения с помощью сигналов головного мозга. Кроме этого, HR-службы компаний с помощью нейроинтерфейса могут анализировать эффективность команды и отдельных сотрудников в рамках поставленных задач».

Первым заказчиком нейроконструктора станет международная сеть школ робототехники «Роббо клуб» (головная компания в Петербурге), в которую входит 120+ кружков в России и за границей. Он будет использоваться для обучения детей разработке систем управления роботами с помощью сигналов мозга.