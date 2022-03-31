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Предприятие «Ростеха» будет проектировать двигатели на отечественном инженерном ПО

Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха») внедряет российскую систему автоматизированного проектирования «Компас-3D» компании «Аскон» в рамках импортозамещения инженерного программного обеспечения. Применение отечественных CAD-платформ обеспечит независимость от иностранных аналогов и даст разработчикам ПО возможности для дальнейшего развития своих продуктов.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и постановил госзаказчикам прекратить с 31 марта закупки иностранного программного обеспечения, используемого на объектах критической инфраструктуры.

В настоящее время инженеры «ОДК-Сатурн» изучают отечественную систему проектирования с помощью курса, предоставленного компанией-разработчиком. Это поможет быстрее начать работу с новым цифровым инструментом без снижения производительности.

«Проектирование авиатехники, а тем более такой сложной, как газотурбинные двигатели, требует использования современного и надежного программного обеспечения. Российская CAD-система отвечает предъявляемым двигателестроителями требованиям, с ней удобно и безопасно работать. Кроме того, она позволяет создавать цифровые двойники, этот инструментарий будет использован при разработке модели одного из авиационных двигателей. «Компас-3D» сможет в значительной степени заменить иностранные аналоги, обеспечить независимость от настроения поставщиков импортного ПО и даст возможности для активного развития отечественных решений», – отметили в авиационном кластере Ростеха.

На данный момент ведется активная интеграция экосистемы программного обеспечения в информационное пространство «ОДК-Сатурн». Тесное взаимодействие сторон позволяет предприятию оперативно решать вопросы сохранения качества проектирования при переходе на другое ПО. Кроме того, отечественные разработчики получили возможность более плотно, напрямую работать с конструкторскими и технологическими подразделениями, получать комментарии к своим продуктам непосредственно с «конструкторского стола» и оперативно улучшать свои решения.

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Безопасность

«Развиваясь в направлении CAD-систем тяжёлого класса, за предыдущие три версии «Компас-3D» получил новые и усовершенствованные инструменты решения задач авиастроения и двигателестроения. Уже сейчас «Компас-3D» позволяет работать со сборками любой сложности, проводить гидрогазодинамические расчеты, многопараметрическую и топологическую оптимизацию модели, заимствовать компоненты изделия из других CAD, выполнять диагностику коллизий и контроль зазоров. В будущей версии «Компас-3D» v21 появится много новинок в поверхностном моделировании, будет улучшен обмен данными с другими CAD-системами, чтение атрибутов», – сказал директор по продукту «Компас-3D» компании «Аскон» Игорь Волокитин.

Система «Компас-3D» разрабатывается в России более 30 лет, она основана на собственном геометрическом ядре и полностью соответствует российским стандартам оформления конструкторской документации и электронной модели изделий. Ее современная версия обладает возможностями, необходимыми для создания цифровых двойников изделий – такими, как трехмерное твердотельное моделирование, поверхностное и листовое моделирование, прямое редактирование геометрии, обмен данными с другими CAD-системами.

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