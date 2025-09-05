Разделы

Тангл Tangl control


УПОМИНАНИЯ


05.09.2025 Девелопер «Голос» снизил ошибки на стадии проектирования и сократил трудозатраты на проверку моделей с помощью Tangl 1
11.10.2024 Tangl control помог провести первую в России экспертизу проекта только по цифровой информационной модели 1
29.05.2024 ТДСК завершила пилотный проект по внедрению Tangl value 1
03.04.2024 «Тангл» и «Витро Софт» объединяют компетенции для создания непрерывного процесса работы с данными строительного проекта 1
19.03.2024 В Свердловской области впервые в России проведут госэкспертизу только по цифровой информационной модели 1
20.02.2024 Решения «Тангл» будут доступны в браузере 1
22.11.2023 «Атомстройкомплекс» внедрил Tangl value и Tangl control 1
23.05.2023 «Сиссофт» поможет строительным компаниям перейти на российскую облачную платформу tangl для работы с BIM 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382188, в очереди разбора - 735249.
Создано именных указателей - 182337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

