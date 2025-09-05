Получите все материалы CNews по ключевому слову
Тангл Tangl control
УПОМИНАНИЯ
Тангл и организации, системы, технологии, персоны:
|Тангл - Tangl 29 6
|Vitro Software - Витро Софт 14 1
|1С 8711 1
|Системный софт - SysSoft - Сиссофт 228 1
|Атомстройкомплекс 3 1
|ТДСК - Тюменская домостроительная компания 2 1
|ТДСК - Томская домостроительная компания 3 1
|Тангл - Tangl value 8 4
|Vitro Software - Vitro CAD 15 1
|Linux OS 10612 1
|Autodesk Revit 118 1
|Тангл - Tangl system 2 1
|Тангл - Tangl space 2 1
|Microsoft Windows 16117 1
|Белькевич Андрей 24 5
|Овсянкин Роман 1 1
|Сбитнева Любовь 1 1
|Хворова Екатерина 1 1
|Парфентьев Николай 1 1
|Архипович Мария 1 1
|Сербин Сергей 1 1
|Лобанов Алексей 4 1
|Миронов Андрей 14 1
|Кукушкин Олег 9 1
