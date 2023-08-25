В «Сириусе» школьники разработали приложение для создания интерактивных презентаций

Участники Научно-технологической проектной образовательной программы «‎Большие вызовы»‎, которая проходила в образовательном центре «Сириус» и лабораториях университета «Сириус», под руководством экспертов VK ‎за три недели разработали мини-приложение для интерактивных презентаций на платформе VK Mini Apps. Сервис уже получил позитивный отклик среди школьников, студентов, педагогов и спикеров, использующих презентации для решения разных задач.

В рамках проектной программы в «Сириусе» эксперты VK представили кейс в направлении «Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение». Они также провели серию образовательных мероприятий и курировали работу школьников над прикладным проектом.

В проекте VK приняли участие шесть школьников из разных городов России. Команда в составе frontend- и backend-разработчиков, дизайнера, аналитика и проджект-менеджера за три недели разработала мини-приложение SpeakUp на базе открытой платформы мини-приложений VK Mini Apps. Цель сервиса — повысить уровень взаимодействия спикера с аудиторией и сделать выступления интерактивными. В приложение можно загружать свою презентацию и добавлять в нее викторины, опросы, реакции, таймер и другие удобные инструменты для спикеров. Предусмотрена и веб-версия приложения для выступлений на большом экране.

Школьники продолжат работу над развитием сервиса под руководством менторов из VK. Кроме того, они смогут принять участие в образовательных проектах VK Education.

«VK Education активно поддерживает талантливых ребят, помогая им развиваться и пробовать свои силы в работе над реальными ИТ-проектами. В рамках конкурса “Большие вызовы” школьники за три недели получили опыт разработки востребованного продукта — от анализа рынка и потребностей целевой аудитории до полноценной реализации идеи в соответствии с проектным подходом. Эти навыки пригодятся начинающим разработчикам для успешного старта карьеры в ИТ», — сказала Екатерина Черкасова, руководитель образовательного направления VK.

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«Все наши программы строятся на тесном сотрудничестве с ведущими российскими компаниями и научными центрами. Вовлечение ребят через научно-технологические проекты — важная часть цепочки выявления, обучения и поддержки талантливой молодежи. Наставниками ребят становятся лучшие эксперты, вместе с ними они работают над реальными проектами. Такое сотрудничество помогает нам заинтересовать ребят и продемонстрировать им траекторию развития востребованных специалистов для ИТ-отрасли», — отметила проректор по образовательной деятельности Научно-технологического университета «Сириус» Елена Саврук.

Совместно с VK Education в университете «Сириус» разработаны и реализуются программы ускоренной подготовки специалистов в области информационных технологий в колледже и интенсивные профильные программы для студентов из всех российских университетов.

Научно-технологическая проектная образовательная программа «Большие вызовы» в 2023 г. прошла в восьмой раз. В ней приняли участие почти 400 школьников 7-10 классов из 70 регионов страны. Программа завершилась фестивалем проектов, на котором дети представили итоги своей трехнедельной работы в научных классах образовательного центра и лабораториях университета «Сириус» под руководством наставников — представителей крупнейших компаний, научных институтов и вузов России.