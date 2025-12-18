Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

БГМУ перешел на решения «МойОфис»

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, объявила об успешном переходе Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) на отечественное офисное ПО. Во всех учебных и клинических подразделениях одного из ведущих медицинских вузов России внедрено решение для работы с документами — «МойОфис Документы Настольные».

Переход был обусловлен стратегическими задачами импортозамещения и необходимостью соответствовать требованиям регуляторов, предписывающим использование софта из Единого реестра российского ПО Минцифры. Перед вузом стояла комплексная задача — найти российское решение, способное без потери функциональности заменить иностранные аналоги и обеспечить бесперебойную работу с учебными материалами, научными исследованиями и критически важной медицинской документацией.

Внедрение «МойОфис Документы Настольные» закрыло эти потребности. Важным преимуществом решения стала его кроссплатформенность — возможность работы на различных операционных системах в распределенной инфраструктуре университета, включающей 8 факультетов, клиники и научные центры.

Переход был осуществлен поэтапно: после анализа ИТ-инфраструктуры и пилотного развертывания была проведена полномасштабная миграция данных. Для обеспечения плавного перехода было организовано параллельное обучение преподавателей и административного персонала. Техническую поддержку и поставку лицензий обеспечила компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline).

«Наш университет ежедневно работает с огромным объемом учебных и медицинских документов. Выбранное решение "Документы Настольные" доказало свою эффективность в реальных условиях — преподаватели ведут учебные планы, ученые обрабатывают исследовательские данные, врачи клиник работают с медицинской документацией. Главное достижение — мы сохранили привычный рабочий процесс при полном переходе на отечественное ПО. Все документы открываются корректно, функциональность полностью соответствует нашим потребностям. Мы получили единое решение "все в одном" — полный набор редакторов по одной лицензии без необходимости докупать дополнительные модули», — сказал к.м.н., доцент, начальник управления информационных технологий БГМУ Минздрава России Азат Билялов.

От продажи «коробки» к гарантированному результату: как меняются запросы рынка
Цифровизация

«Проект в БГМУ наглядно показал, как наше решение закрывает задачи всех участников образовательного процесса — от составления учебных планов преподавателями до обработки исследовательских данных и ведения отчетности. При этом мы обеспечили высочайший уровень защиты информации, соответствующий стандартам медицинской организации», — отметил генеральный директор «МойОфис» Вячеслав Закоржевский.

В результате перехода на «МойОфис» БГМУ не только выполнил требования по импортозамещению, но и получил современное отечественное решение. Проект охватил все ключевые рабочие места, обеспечив бесперебойную работу с документами преподавателям, врачам и административному персоналу на всех 8 факультетах, в клиниках и научных центрах университета.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Wi-Fi для бизнеса 2025

Единый оператор букмекерских ставок и тотализаторов переходит на суверенное российское хранилище Java-библиотек

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: Система электронного документооборота сегодня – это по сути интеллектуальный помощник

Все мобильники россиян поставят на учет, чтобы SIM-карты не попали во вражеские БПЛА

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Власти: Главный вызов ИИ в России - это растущее энергопотребление

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще