«МойОфис» анонсировала новые продукты и технологии

Компания «МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, представила новые продукты для бизнеса с применением технологий искусственного интеллекта в корпоративном контуре. Кроме того, компания также анонсировала обновления, радикально расширяющие классическую функциональность компонентов экосистемы «МойОфис» — настольных и веб-редакторов, а также корпоративного мессенджера Squadus.

В экосистему решений «МойОфис» вошли шесть продуктов, в том числе с применением инструментов искусственного интеллекта.

«МойОфис» представила платформу для оркестрации больших языковых моделей (LLM). Теперь любые LLM можно развертывать и масштабировать на своем защищенном оборудовании и запускать на их основе кастомизированные ИИ-сервисы в корпоративном контуре. Интеллектуальное управление обеспечивает динамическое распределение ресурсов и автоматически оптимизирует нагрузку.

«МойОфис Чат AI» – универсальный ИИ-ассистент для сотрудников. Он пишет деловые письма, составляет технические требования на основе поставленной задачи, готовит презентации, генерирует уникальные изображения и подкасты, помогает с поиском информации, пишет код и переводит его на другие языки программирования. «МойОфис Чат AI» умеет анализировать большие объемы данных, выявлять в них тренды и аномалии, строить прогнозы на их основе. Его можно развернуть как в облаке, так и в корпоративном контуре.

«МойОфис Презентация AI» – сервис для автоматизированного создания профессиональных презентаций на основе искусственного интеллекта пополнил экосистему «МойОфис». Он преобразует текстовые идеи и данные в слайды с продуманной структурой, адаптивным дизайном и релевантным визуальным контентом. Пользователю не нужно обладать специальными дизайнерскими навыками, чтобы оперативно собрать презентацию под свою задачу.

«МойОфис Голосовые Заметки AI» – новое решение, способное за секунды превращать устную речь в готовые структурированные письма, списки дел, документы. Просто надиктуйте новые идеи, задачи, договоренности, не тратя время на набор текста и его структурирование. А затем заметки можно трансформировать в письмо или любой другой формат — также с помощью ИИ.

«МойОфис Документы Мобильные» – это универсальное и безопасное корпоративное мобильное приложение для полноценной работы с текстовыми документами, таблицами, презентациями, включая просмотр и редактирование PDF-документов.

Приложение помогает сотрудникам оставаться продуктивными вне офиса: просматривать, редактировать и комментировать документы, работать совместно с коллегами с файлами из корпоративного хранилища «МойОфис Документы Онлайн», а также получать доступ к файлам из «Яндекс.Диск» и «Облако Mail».

Продукт разрабатывается с учетом требований безопасной разработки, с полным контролем исходного кода и включён в реестр отечественного ПО.

«МойОфис Портал» – No-code-платформа для создания веб-приложений «МойОфис Портал» обеспечивает совместную работу, хранение файлов, управление документами и автоматизацию бизнес-процессов. Настраивайте маршруты согласования и права доступа, управляйте задачами в одном пространстве, создавайте базы знаний и интранет-порталы для эффективной работы команд.

«Наша цель — не просто добавлять новые функции и повторять уже существующие решения, а формировать настоящие прорывы, трансформирующие офисное ПО. Всего за полгода наша команда проделала колоссальную работу и создала продукты и технологии, которые выводят экосистему «МойОфис» на качественно новый уровень», — сказал генеральный директор «МойОфис» Вячеслав Закоржевский.