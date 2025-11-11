Экосистема «МойОфис» — российская ИТ-экосистема года для бизнеса по версии CNews Awards

Экосистема приложений для совместной работы и деловой коммуникации от «МойОфис», российской продуктовой ИТ-компании, стала ИТ-экосистемой года для бизнеса по версии CNews Awards. Представители российского рынка ИКТ, эксперты, обозреватели и журналисты признали, что комплексное решение от «МойОфис» — лидер в своей номинации. Премия присуждалась на основе соответствия четырем критериям: значимости проекта для страны, отрасли, заказчика; способности повышать эффективность бизнеса или государственного управления; применению передовых технологий мирового уровня; наличию инновационной составляющей в области ИКТ.

Экосистема «МойОфис» — это комплекс приложений для бесшовной совместной работы с документами и быстрой коммуникации с коллегами, клиентами, партнерами. Она включает в себя четыре решения: «Чат и видеозвонки», «Документы Онлайн», «Документы Настольные» и «Почтовые решения». Главная особенность экосистемы — сквозные сценарии, благодаря которым пользователи получают быстрый доступ к функциям одного решения через интерфейс другого. Например, сотрудники компании могут совместно редактировать документы из корпоративного облачного хранилища прямо в корпоративном мессенджере. Всего в рамках экосистемы доступно 29 сквозных сценариев. Экосистема «МойОфис» в качестве единого решения, которое можно приобрести как одну товарную позицию (SKU), представлена на рынке с апреля 2025 г.

«Мы активно инвестируем и вкладываемся в создание экосистемы, которую можно развернуть в компании и сделать единой платформой для созвонов, переписок в мессенджере, работы с почтой и на интерактивной доске. Решения от МойОфис развиваются: мы следим за трендами и смотрим в будущее, в ближайшее время запустим функциональность на основе искусственного интеллекта, которая поможет автоматизировать и упростить ряд привычных действий», — сказал Вячеслав Закоржевский, генеральный директор «МойОфис».

CNews Awards — престижная награда в сфере ИТ. Ежегодно лауреатами премии становятся компании и эксперты, чьи инициативы оказали наибольшее влияние на развитие отечественного рынка ИТ и телекоммуникаций. В 2024 г. ИТ-компания «МойОфис» также получила награду CNews Awards: эксперты признали Squadus PRO победителем в номинации «Цифровое рабочее пространство».