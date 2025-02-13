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RuStore: 21% мобильных игроков знакомится или общается в играх

Исследование официального магазина приложений RuStore показало, что 21% мобильных игроков используют игры как способ общения или знакомства. Среди них 81% общаются, чтобы просто поиграть вместе, 50% – для дружеских отношений, а 14% – романтических. Об этом CNews сообщили представители VK.

Большинство респондентов играют в мобильные игры, чтобы расслабиться, переключиться и чем-то занять время. 63% пользователей запускают мобильные игры дома во время отдыха, 25% в дороге, примерно столько же – во время просмотра видео или телевизора, 14% не откладывают телефон даже во время еды или учебы.

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Многие пользователи изучают дополнительный контент по мобильным играм и воспринимают их как хобби. Треть из опрошенных смотрит или читает обзоры по ним, 21% смотрит стримы (трансляции), 11% следит за соревнованиями мобильного гейминга. Часть игроков (8%) участвуют в соревнованиях, а 6% – самостоятельно стримит процесс игры.

Исследование проведено RuStore совместно с компанией Ipsos. В онлайн-опросе приняли участие 1009 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет, пользователей Android и iOS, играющие в мобильные игры не реже раза в неделю. География опроса охватывает города России, включая малые города с населением до 100 тыс. человек.

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