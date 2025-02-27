RuStore: молодые люди могут тратить в мобильных играх больше 2000 руб. в месяц

Почти половина мобильных геймеров покупали что-то в играх или платили за них – показало исследование магазина приложений RuStore. Пользователи чаще всего совершают платежи в размере 200 руб. в российском магазине. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

В основном игровыми покупками интересуется молодежь (18-24 лет) — 58% респондентов этого возраста платили хотя бы раз. В месяц потенциально у них может уходить 2294 руб. на мобильные игры, что почти в два раза больше, чем у возрастной группы 25-34 лет. Меньше всего готово тратить поколение 35-44 лет; их потенциальные расходы составляют 1104 руб. в месяц. При этом женщины могут тратить почти столько же, сколько и мужчины: мужчины готовы выделить по 1512 руб. на мобильные игры в месяц, а женщины — 1265 руб.

В RuStore 9 из 10 оплат приходится на разовые покупки в играх и приложениях (например, покупка дополнительных предметов в играх), затем идут подписки (6%) и покупки платных приложений (3%). Это соответствует показателям на мировом рынке.

Более 93% первых покупок в RuStore совершаются на сумму до 1000 руб. Самые популярные суммы трат в первый раз — 99 руб. и 449 руб. Причем пользователи чаще оставляют большие суммы в качестве первой покупки в приложениях, чем в играх. Самыми популярными категориями приложений для оплаты в RuStore стали «Образ жизни» и «Питомцы». Среди игр по количеству транзакций лидируют шутеры, ролевые игры и стратегии.

Исследование проведено RuStore совместно с компанией Ipsos. В онлайн-опросе приняли участие 1009 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет, пользователей Android и iOS, играющие в мобильные игры не реже раза в неделю. География опроса охватывает города России, включая малые города с населением до 100 тыс. человек.