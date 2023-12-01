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Исследование GeekBrains: 43% ИТ-специалистов выбирают хобби для саморазвития и личностного роста

Образовательная платформа GeekBrains (входит в образовательный холдинг Skillbox) провела исследование среди обучающихся на ИТ-специальностях, чтобы выяснить, как будущие айтишники предпочитают проводить досуг. По данным опроса, 43% из них выбирают хобби, которые помогают в саморазвитии и личностном росте. Об этом CNews сообщили представители GeekBrains.

Практически четверть (23%) ИТ-специалистов проводит на работе более восьми часов, а около трети (30%) работает в ненормированном графике. При этом абсолютное большинство готовы помогать своим родственникам и друзьям – 59% положительно относятся к бытовым просьбам, косвенно связанным с ИТ, например, переустановить программу или помочь с настройкой роутера. Только 1% опрошенных крайне негативно относится к таким задачам, так как они не связаны с их специальностью.

В свободное время респонденты предпочитают заниматься спортом (в качестве хобби его выбрали 45% опрошенных) и чтением книг (41%). Чуть реже они выбирают просмотр фильмов и сериалов (38%) и компьютерные игры (37%). Среди тех, кто занимается коллекционированием, больше всего респондентов собирают денежные купюры и монеты (11%), а также книги (10%).

Самым редким хобби среди айтишников оказалась рыбалка — ей увлекаются лишь 3% опрошенных.

Большинство студентов уделяют время своему увлечению несколько раз в неделю (так заявили 43% опрошенных). При этом для 61% респондентов наличие хобби позволяет повышать собственную продуктивность и эффективность в рабочее время. Правда, для отвлечения от работы хобби используют лишь 20% респондентов, а 43% видят в этом потенциал для саморазвития и личностного роста.

Изучение иностранных языков входит в топ-10 излюбленных хобби ИТ-специалистов, их изучают 22% опрошенных. Самыми популярными традиционно являются английский язык (его выбирают 18% учащихся) и немецкий (его выбирают 5%). Третьим по популярности оказался корейский язык (4%), а вот турецкий язык выбрали лишь 3% респондентов.

В опросе приняли участие более 890 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет.

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