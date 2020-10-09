Смартфон Galaxy S20 FE поступил в продажу в России. Цена

Samsung объявила о начале продаж в России флагманского смартфона Galaxy S20 Fan Edition (FE), который сочетает в себе все полюбившиеся инновации серии.

Galaxy S20 FE был создан на основании опроса пользователей Galaxy по всему миру и получил именно те расцветки и характеристики, которые оказались самыми востребованными.

В их число входит дисплей с частотой 120 Гц, камера с искусственным интеллектом, передовой процессор, сверхбыстрые возможности подключения, аккумулятор емкостью 4500 мАч, расширяемая до 1 ТБ память, а также премиальный дизайн с фирменными элементами Galaxy S20.

Начиная с 9 октября устройство можно приобрести в официальном интернет – и фирменных магазинах Samsung, а также у партнеров бренда по рекомендованной цене 49 990 рублей. Новинка доступна в шести ярких цветах: красный, оранжевый, лаванда, мята, синий и белый.