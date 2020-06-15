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Samsung представила Galaxy S20+ и Galaxy Buds+ BTS Edition. Цены

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Samsung Electronics в сотрудничестве с южнокорейским бойбэндом BTS выпустила специальную версию Galaxy S20+ и Galaxy Buds+ BTS Edition, предоставив глобальному фан-сообществу возможность стать еще ближе к любимой группе.

Galaxy S20+ BTS Edition получил корпус из фиолетового стекла с логотипом BTS. Смартфон поставляется с предустановленными темами, вдохновляющими BTS, а также платформой для фан-сообществ – приложением Weverse. В комплекте пользователи найдут декоративные стикеры для украшения своих устройств и фото с изображением участников группы. Благодаря широким возможностям камеры смартфона музыканты и их поклонники по всему миру смогут делиться друг с другом своим творческим контентом.

Galaxy Buds+ BTS Edition и их зарядный футляр выполнены в том же оттенке и украшены иконографией из фиолетовых сердец. Беспроводные наушники приближают меломанов к любимой музыке не только благодаря своему эксклюзивному дизайну, но и превосходному качеству аудио. Двухполосные динамики и премиальный звук от AKG обеспечивают чёткое, естественное и сбалансированное звучание с чистыми верхними нотами и выраженными басами, что позволит поклонникам BTS полностью погрузиться в любимый плейлист. В комплекте пользователи также найдут набор карточек c участниками группы и брендированный чехол для наушников, с помощью которого можно загрузить уникальный контент BTS на совместимый смартфон.

В России Galaxy S20+ BTS Edition и Galaxy Buds+ BTS Edition поступят в продажу в интернет и фирменных магазинах бренда, а также в розничных сетях МВидео и Связной 9 июля по рекомендованной цене 84 990 руб. и 16 990 руб. соответственно.

В рамках предзаказа с 19 июня по 8 июля пользователи могут получить скидку 50% на наушники при одновременной покупке обоих продуктов или беспроводное зарядное устройство в специальном дизайне в подарок, приобретая Galaxy Buds+ BTS Edition.

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