Краснодарская больница внедрила систему электронной очереди «Этлас»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №2 г. Краснодара» завершило внедрение системы электронной очереди «Этлас». Решение позволило значительно оптимизировать процесс управления потоком пациентов, повысить уровень комфорта и ускорить обслуживание. Об этом CNews сообщил представитель компании «Этлас-софт».

ГБУЗ «ГБ №2 г. Краснодара» активно внедряет передовые технологии, направленные на повышение качества предоставляемых услуг. В условиях высокой нагрузки на медицинские учреждения эффективная организация потоков пациентов играет ключевую роль. Внедрение системы электронной очереди «Этлас» позволило решить эту задачу, обеспечив равномерное распределение нагрузки и снижение времени ожидания пациентов.

В рамках стандартной поставки системы была установлена следующая конфигурация: сервер системы в комплектации «Стандарт» – обеспечивает стабильную работу и хранение данных; оператор ЭО (3 рабочих места) – позволяет регистрировать пациентов и управлять потоками; администратор зала – осуществляет контроль за работой системы и оперативное вмешательство при необходимости; единая панель управления очередью – обеспечивает централизованное администрирование; подсистема «Инфомат» – позволяет пациентам самостоятельно получать талоны; подсистема «Информационное табло» – информирует пациентов о текущем статусе очереди; модуль отображения номеров талонов на светодиодных панелях – визуализирует информацию для удобства посетителей; модуль аналитики – предоставляет данные для анализа эффективности работы системы; аАдминистратор электронной очереди – отвечает за настройку и управление системой.

Процесс интеграции системы электронной очереди «Этлас» включал в себя несколько ключевых этапов: обследование инфраструктуры и потребностей – анализ бизнес-процессов, типов документов, структуры пользователей; согласование перечня настроек – адаптация системы под специфику работы медицинского учреждения; установка и настройка оборудования – интеграция серверной части и рабочих мест сотрудников; тестирование и обучение персонала – подготовка операторов и администраторов к работе с системой; запуск системы в эксплуатацию – переход на новый формат управления потоками пациентов.

Использование электронной очереди «Этлас» в ГБУЗ «ГБ №2 г. Краснодара» позволило добиться ряда значительных улучшений: снижение времени ожидания пациентов за счет четкой организации потоков; повышение комфорта и удобства за счет интуитивно понятного интерфейса и автоматического распределения очереди; оптимизация работы персонала – снижение нагрузки на регистратуру и администраторов; прозрачность и контроль – возможность мониторинга работы системы и внесения корректировок в режиме реального времени; гибкость и масштабируемость – система может быть адаптирована под изменяющиеся условия и расширена при необходимости; повышение качества обслуживания – благодаря продуманной системе уведомлений и удобной навигации; нналитические возможности – использование встроенного модуля аналитики позволяет отслеживать динамику загруженности и корректировать работу учреждения в режиме реального времени.