КГ «Маяк» завершила внедрение и адаптацию системы электронного архива «Этлас»

КГ «Маяк», консалтинговая компания, внедрила и начала использовать систему электронного архива «Этлас» версии 7.0. Внедрение прошло в марте 2024 г., система обеспечила повышение эффективности обработки документов и ускорение доступа к архиву.

КГ «Маяк» специализируется на предоставлении стратегических и операционных консультационных услуг. Компания активно взаимодействует с широким кругом клиентов из разных отраслей, что требует качественной обработки большого объема документов.

В апреле 2024 г. специалисты компании «Этлас-Софт» провели дополнительные работы по адаптации системы под специфические требования КГ «Маяк». В ходе этого этапа были выполнены две ключевые доработки: механизм автоматического подсчета страниц в PDF-файлах. При регистрации документа в системе «Этлас» автоматически подсчитывается количество страниц в загруженном PDF-файле, и это значение сразу же заносится в карточку документа. Данная функция позволяет сэкономить время сотрудников, на подсчет количества обработанных страниц при регистрации документов; механизм постраничного разбора PDF-файлов. Система была дополнена функцией постраничного анализа документов с возможностью установки отступов на каждой странице и по каждой стороне листа. Это нововведение облегчает работу с многостраничными документами, улучшая визуальное восприятие информации и повышая удобство ее обработки.

Использование системы «Этлас» позволило заказчику выполнить проект по формированию электронного архива отсканированных документов в автоматическом режиме. С помощью встроенных механизмов система автоматически распознавала ключевые параметры документа, создавала заполненную карточку документа и регистрировала ее в системе. Таким образом был сформирован электронный архив в несколько сот тысяч отсканированных документов за несколько недель.

Внедрение системы «Этлас» позволило КГ «Маяк» значительно ускорить работу с документами, минимизировать временные затраты на формирование карточек документов, поиск нужной информации и улучшить контроль над документооборотом. Благодаря адаптации системы под конкретные запросы компании, использование архивного решения стало максимально удобным для сотрудников и позволило оптимизировать процессы, связанные с регистрацией, хранением и обработкой данных.

Электронный архив «Этлас» при расширении его до функционала системы документооборота предоставляет возможность оперативного согласования документов, контроля за исполнением и гарантирует полную прозрачность всех действий с документами. Таким образом, использование системы не только ускорило обработку информации, но и снизило риски ошибок и потерь данных.

КГ «Маяк» оценила возможности системы «Этлас» и планирует продолжать развивать внутренние процессы автоматизации и цифровой трансформации, опираясь на современные решения, разработанные на базе отечественных технологий.