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Внедрение электронного архива «Этлас» в ООО «Многопрофильный медицинский центр»

Компания ООО «Многопрофильный медицинский центр» внедрила и начала практическое использование электронного архива «Этлас» версии 7.0. Об этом CNews сообщили представители компании «Этлас-софт».

ООО «ММЦ» занимается предоставлением широкого перечня медицинских услуг.

В процессе предоставления услуг, работы с поставщиками, партнерами, персоналом возникает потребность в подготовке целого комплекса разноплановой документации. В связи с тем, что ведение классического бумажного архива продемонстрировало низкий уровень эффективности, компания ООО «Многопрофильный медицинский центр» приняла решение перейти на использование электронного архива «Этлас» версии 7.0.

Заказчик получил комплексную помощь в процессе внедрения и настройки системы. Изначально было проведено обследование существующего бумажного архива, который использовали в ООО «ММЦ». Процедура выполнялась удаленно и проводилась в виде консультаций с заказчиком. Ему были направлены опросные анкеты, позволившие получить всю необходимую информацию.

Следующим этапом стала регистрация пользователей в системе. Для этого были созданы и сформированы учетные записи, позволяющие получить доступ к электронному архиву. Для удобства управления отдельно создали группы пользователей, необходимые для работы. Затем были заведены все необходимые справочники, карточки для различных типов документов, настроены правила автоматической нумерации и именования. В результате компания получила готовый к использованию электронный архив «Этлас» версии 7.0, адаптированный с учетом персональных потребностей. Переход на него позволил: регистрировать и хранить документацию в электронном виде; вести учет документации; работать практически со всеми типами и размерами документов; связать электронную версию документации с ее бумажным оригиналом, указав адрес хранения; создавать карточки для документов; разграничить доступ к системе, предотвратив несанкционированное получение безопасности; быстро получать доступ к карточкам документов вне зависимости от места нахождения – нужен лишь выход в интернет.

Особое внимание было уделено безопасности. Для предотвращения потери информации было организовано резервное копирование сведений. Дополнительно использованы средства защиты, прошедшие сертификацию FIPS.

Процесс перехода с бумажного на электронный архив «Этлас» версии 7.0 не стал шоком для компании ООО «Многофункциональный медицинский центр». Ее сотрудники смогли быстро разобраться с особенностями использования системы и начать ее применение в практической деятельности. Наличие интуитивно понятного интерфейса значительно упростило рассматриваемый процесс. Плюсом стала и возможность интеграции электронного архива с программными решениями, которые применялись ранее. В частности, допустимо совместное использование «Этлас» и «».

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