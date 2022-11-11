Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

Электронный документооборот в муниципалитете: меньше ошибок, выше эффективность работы

Финансовый отдел Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области использует в работе систему электронного документооборота «Этлас» версии 6.6.

Работа государственных и муниципальных учреждений строго регламентирована. Документы сопровождают каждый этап рассмотрения проблемы, выработки, согласования и принятия решения. При этом для каждого вида документов существует свой порядок оформления. Ошибки здесь могут привести к тому, что документ на очередном этапе работы с ним вернут на доработку — это потеря времени, затягивание сроков рассмотрения, задержки в решении задачи.

Системы электронного документооборота в подобных случаях не только сводят ошибки к минимуму, но и ускоряют прохождение документа по пути «подготовка решения — согласование и утверждение — исполнение — передача в архив».

Выбор программного обеспечения СЭД для внедрения в работу Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области был сделан в пользу отечественной разработки — системы электронного документооборота «Этлас» версии 6.6.

Установку и настройку программного обеспечения СЭД провели специалисты разработчика программного обеспечения — компании «Этлас».

5 простых шагов: как ИТ-компании получить грант
Поддержка ИТ-отрасли

Установка СЭД включала в себя: удаленное обследование существующего документооборота аппарата администрации — для этого сотрудникам учреждения было предложено заполнить опросные анкеты, сведения из которых уточнялись в ходе консультаций; инсталляцию программного обеспечения СЭД; регистрацию в системе учетных записей пользователей; построение в системе структуры архива с распределенными правами доступа для разных пользователей и групп пользователей; формирование карточек различных типов документов; настройку правил автоматического наименования, нумерации и размещения документов; разработку и внедрение нескольких указанных заказчиком бизнес-процессов.

После установки и настройки программного обеспечения специалисты технической поддержки «Этлас» провели инструктаж администраторов системы, ответили на их вопросы и дали рекомендации по дальнейшей работе.

Впечатления сотрудников финансового отдела Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской о системе электронного документооборота «Этлас» были положительными. Они отметили простой интерфейс программы, оценили ее возможности по автоматизации делопроизводства и выразили надежду, что переход от ручной обработки электронных документов к автоматизированным операциям в СЭД «Этлас» позволит освободить сотрудников финотдела от рутины, снизить количество ошибок и повысить эффективность работы всего аппарата Администрации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Причуды цифровизации. Электронные водительские права будут бесполезны без бумажных

В России разработан материал нового поколения для печатных плат

Как таможня потратила 780 миллионов на свою ИКТ-инфраструктуру

Санкциям вопреки, Intel, SpaceX и Philip Morris закупили российский софт для распознавания лиц

Медицинское ПО Oracle угрожает жизни пациентам и «зажимает» положенные им лекарства

Российских скотоводов принуждают оплатить импортозамещение ПО, но отказаться от прав на софт

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Новые SSD от Digma: достойная альтернатива западным накопителям

Электротранспорт в России: отечественные авто и технологии, которые уже работают

Как установить российские приложения, удаленные из App Store и Google Play: инструкция для смартфонов

Показать еще

Наука

Найдена часть звездного каталога Гиппарха, который ученые искали веками — ему больше 2000 лет

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды
Показать еще