ОБУЗ «Ивановский областной онкологический диспансер» внедряет систему электронной очереди «Этлас» для повышения качества обслуживания пациентов

ОБУЗ «Ивановский областной онкологический диспансер» (ОБУЗ «ИвООД») внедрил систему электронной очереди «Этлас», разработанную компанией «Этлас-Софт», с целью оптимизации потоков пациентов и повышения эффективности работы медицинского персонала. Об этом CNews сообщили представители «Этлас-Софт».

С увеличением числа обращений возникла необходимость модернизации системы управления потоками пациентов для сокращения времени ожидания и улучшения качества медицинского обслуживания.

В рамках проекта по внедрению системы электронной очереди «Этлас» были выполнены следующие работы: установка системы: интеграция программно-аппаратного комплекса «Этлас» в существующую инфраструктуру диспансера; настройка пользователей и прав доступа: определение ролей и привилегий для сотрудников, работающих с автоматизированными рабочими местами (АРМ) электронной очереди; конфигурация окон обслуживания и услуг: создание и настройка рабочих окон, перечня предоставляемых медицинских услуг и их группировка для удобства пациентов; установка информационных табло: размещение экранов над окнами регистрации и в общих залах ожидания для отображения текущей информации о состоянии очереди; настройка офиса и режима работы: определение графика работы диспансера и синхронизация его с системой электронной очереди; определение приоритетов оказания услуг: установка правил приоритетного обслуживания для определенных категорий пациентов.

В рамках стандартной поставки система «Этлас» включает следующие компоненты: сервер системы в комплектации «Стандарт»: обеспечивает надежную работу и хранение данных системы; три рабочих места оператора электронной очереди: оснащены необходимым программным обеспечением для управления потоками пациентов; администратор зала: инструмент для мониторинга и координации работы системы в реальном времени; единая панель управления очередью: позволяет централизованно контролировать и настраивать процессы обслуживания; подсистема «Инфомат»: интерактивный терминал для самостоятельной регистрации пациентов и получения талонов; подсистема «Информационное табло»: система отображения информации о состоянии очереди на экранах в залах ожидания; модуль отображения номеров талонов на светодиодных панелях: обеспечивает визуальное оповещение пациентов о вызове к специалисту; модуль аналитики: средство для сбора и анализа статистических данных о работе системы и потоках пациентов; администратор электронной очереди: инструмент для управления настройками системы и правами пользователей.

Реализация проекта по внедрению системы электронной очереди «Этлас» позволила достичь следующих результатов: сокращение времени ожидания пациентов: оптимальное распределение потоков и приоритетизация обслуживания способствуют уменьшению очередей; повышение удовлетворенности пациентов: интуитивно понятный интерфейс системы и прозрачность процессов улучшают восприятие качества обслуживания; увеличение пропускной способности: эффективное управление очередями позволяет обслуживать большее количество пациентов без увеличения нагрузки на персонал; сбор и анализ данных: модуль аналитики предоставляет детальные отчеты, позволяющие руководству принимать обоснованные решения по улучшению процессов обслуживания.