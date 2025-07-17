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Краеведческий музей Сызрани запускает оцифровку коллекций с помощью планетарного сканера «ЭларСкан»

Краеведческий музей Сызрани, один из старейших музеев Самарской губернии, приступил к оцифровке своих материалов с использованием планетарного сканера «ЭларСкан» А2-400Р. Об этом CNews сообщили представители компании «Элар».

Проект включает в себя оцифровку Главной инвентарной книги (ГИК) музея, состоящей из 30 томов, а также редких книг из коллекции, насчитывающей более 1100 единиц хранения.

Главная инвентарная книга является одним из основных учетных документов музея, и ее ежедневное использование сотрудниками сектора фондовой работы делает необходимым создание цифровых копий. Учитывая более чем 100-летнюю историю музея, ряд книг находятся в ветхом состоянии, и их постоянное использование может привести к утере сведений о предметах, входящих в состав Музейного фонда России. В соответствии с пунктом 6.25 Единых правил организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов, утвержденных Министерством культуры России, необходимо обеспечить страховое копирование основной учетной документации. При регистрации музеев в реестре Музейного фонда предусмотрено прикрепление сканированных образов листов книг поступлений каждого тома.

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Элар
Краеведческий музей Сызрани запускает оцифровку коллекций с помощью планетарного сканера «ЭларСкан»

Кроме того, оцифровка редких книг из коллекции музея направлена на сохранение культурного наследия. Создание электронных копий редких экземпляров позволяет предотвратить их исчезновение в случае пожара или стихийного бедствия. Оцифровка также снижает износ оригиналов и позволяет воссоздать их в случае утраты. Электронные копии редких изданий обеспечивают удаленный доступ к каталогам и фондам, что открывает доступ к ранее недоступным материалам и значительно упрощает работу исследователей.

Сканер «ЭларСкан» А2-400Р, установленный в музее, оснащен сменными плоским и V-образным прижимными стеклами, что позволяет выравнивать страницы оригиналов как в плоском режиме сканирования, так и в V-режиме с неполным раскрытием на 120 градусов. Ручной механизм поднятия и опускания стекла дает возможность контролировать силу прижатия, что особенно важно при работе с поврежденными, хрупкими и ценными оригиналами. Сканер также имеет трансформируемую колыбель для сканирования сшитых оригиналов, что делает его идеальным инструментом для оцифровки музейных коллекций.

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Цифровизация

Наталья Дектярева, главный хранитель музейных предметов МБУ «Краеведческий музей г.о. Сызрань»: «Оцифровка наших коллекций — это важный шаг к сохранению культурного наследия. Мы уверены, что цифровые копии сделают наши редкие издания доступными для более широкой аудитории и помогут в научных исследованиях».

Краеведческий музей Сызрани, основанный в 1923-1925 гг., хранит более 55 тыс. единиц хранения, включая этнографические материалы, нумизматическую коллекцию и предметы палеонтологии. Музей участвует в культурных проектах и развивает экскурсионные маршруты, что делает его современным культурным центром Самарской области.

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