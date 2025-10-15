Разделы

Цифровизация
|

Редкие книги Тамбова оцифровывают на «ЭларСкан А2-400»

В Центральной библиотечной системе Тамбова началась работа на отечественном планетарном сканере «ЭларСкан А2-400». Оборудование установлено в библиотеке-филиале №1 имени К.В. Плехановой, модернизированной в рамках национального проекта «Семья», и предназначено для бережной оцифровки редких и ветхих изданий из фондов библиотеки.

На планетарном сканере «ЭларСкан А2» будут оцифрованы тома XIX – начала XX веков, образцы советского книгоиздания периода 1918–1945 гг. из книжного собрания «Плехановская коллекция», а также рукописный дневник 1942-1944 гг. корреспондента дивизионной газеты «За Отчизну» Дмитрия Прокофьевича Девятова, воевавшего на Волховском фронте.

Планируется проведение большой работы по сохранению в цифровом виде писем защитника Лужского рубежа под Ленинградом, написанных в июле-августе 1941 г.

Все модели линейки «ЭларСкан» оснащены трансформируемой колыбелью (плоский – 180° и V-режим – 120°), что позволяет аккуратно сканировать сшитые оригиналы с полным или частичным раскрытием. Оптический зум обеспечивает быструю подстройку под различные форматы до А2+, а плоское интегрированное стекло гарантирует идеальное разглаживание страниц и быстрое потоковое сканирование.

Механизм фиксации и автозапуска при опускании стекла делает процесс максимально удобным и безопасным для старинных книг и документов. Вся линейка включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, что подтверждает соответствие современным требованиям информационной безопасности и гарантирует технологическую независимость отечественных решений.

Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?
Безопасность

«Надеемся, что применение «ЭларСкан А2» для оцифровки старинных изданий будет способствовать успешной работе библиотеки нового поколения», – отметила Татьяна Опритова, главный библиотекарь и хранитель Музея книги.

Оцифрованные материалы будут размещены на официальном сайте Централизованной библиотечной системы Тамбова и станут доступны пользователям через интерактивный сенсорный стол в помещении библиотеки. Это позволит ввести уникальные исторические источники в современное информационное пространство и сделать их доступными для исследователей, студентов и всех, кто интересуется культурой и историей России.

Библиотека-филиал №1 имени К.В. Плехановой – старейшая городская библиотека Тамбова, основанная в 1919 г. Клавдией Валентиновной Плехановой, одной из первых женщин-библиотекарей России. Уже более двадцати лет при библиотеке работает Музей книги и библиотечной культуры, зарегистрированный Министерством культуры РФ. Оцифровка музейного фонда с помощью «ЭларСкан А2» откроет новые возможности для его сохранения, цитирования и виртуального экспонирования.

