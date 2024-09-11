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Цифровизация
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В Донбассе оцифруют издания XVI-XVII веков

В ГБУК ЛНР «Луганский краеведческий музей» по федеральной программе «Культура» поставлен отечественный сканер «ЭларСкан А2-600Р» для оцифровки редких и ценных оригиналов. Об этом CNews сообщил представитель компании «Элар».

Луганский краеведческий музей – один из старейших музеев Донбасса, он был создан в 1920 г. На сегодняшний день его музейная коллекция насчитывает более 300 тыс. музейных предметов, в том числе более 155 тыс. основного фонда.

«На новом планетарном сканере «ЭларСкан А2-600Р» будет проводиться оцифровка книг, журналов, картин и плоскостных предметов, – сказал директор ГБУК ЛНР «Луганский краеведческий музей» Артем Рубченко. – Среди наиболее ценных оригиналов планируется оцифровать такие книги как «Евангелие рукописное» (1531 г.), «Минея общая» (1635 г.), «Псалтырь» (1650 г.), «Октоих осьмигласный» (1666 г.)».

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В музее отметили, что электронные копии предметов будут использоваться для ведения АС «Музей» и последующей передачи в госкаталог музейного фонда РФ, создания печатной музейной продукции, а также для создания мультимедийных проектов.

Сканеры «ЭларСкан» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.

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