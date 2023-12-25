«Северсталь» разработала собственную поисково-аналитическую систему

«Северсталь» создает собственную поисково-аналитическую систему. Эксперты компании разработали отраслевой алгоритм поиска релевантной информации по патентам, научным статьям и новостному потоку под названием «Научный след». Решение способно заместить зарубежные системы, ушедшие с российского рынка, считают в компании.

Собственную поисково-аналитическую систему сотрудники дирекции по техническому развитию и качеству дивизиона «Северсталь Российская сталь» создали два года назад. «Научный след» – это набор инструментов для быстрого поиска знаний и построения гипотез. Такая система востребована в реализации высокотехнологичных и наукоемких проектов, требующих патентной аналитики, применима в разработке новых видов продукции и решении сложных производственных задач. Ее пользователями могут стать сотрудники R&D-подразделений и технологов предприятий, научно-исследовательских институтов и центров.

«За два года мы подтвердили востребованность и эффективность такого сервиса среди сотрудников компании «Северсталь». Ежемесячно в систему поступает более 3 тыс. запросов. Мы увидели реальный финансовый эффект на сокращении сроков разработки и вывода на рынок новых сталей. Кроме того, «Научный след» позволяет экономить время на проработку технической задачи – до 35%, на подбор и привлечение внешнего эксперта по теме – до 40%. Дальнейший потенциал развития данного сервиса мы связываем с выходом на отечественный рынок поисково-аналитических систем для применения в других отраслях промышленности России», – отметил директор по техническому развитию и качеству дивизиона «Северсталь Российская сталь» Петр Мишнев.

Система способна распознавать контекст опубликованных статей и существующих патентов. За счет применяемых технологий там, где знаменитая поисковая система предложит 100 статей, классификатор собственной разработки «Северстали» сократит выборку релевантных публикаций до 20.

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«Научный след» предлагает аналитику развития исследуемой технологической тематики, позволяет находить внешних экспертов с требуемыми компетенциями на основе патентной активности, подбирает патенты и публикации в области материаловедения по химическому составу продукта с учетом минимального и максимального содержания элементов. В сравнении с конкурентами решение покрывает полный перечень задач пользователя в наукоемких проектах.

Сейчас система объединяет 40 млн статей и патентов по металлургической тематике. В 2024 г. команда проекта планирует расширить базы знаний на другие направления и увеличить объем до 40 млн патентов и 80 млн научных публикаций.