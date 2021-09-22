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МГУ бесплатно обучит основам искусственного интеллекта всех желающих

В МГУ 22 сентября 2021 г. начинается прием слушателей на новый семестр онлайн-курсов. Среди них – «Основы искусственного интеллекта в науке». Это первый курс из цикла «Нейронные сети и их применение в научных исследованиях» от ведущих преподавателей физического факультета МГУ.

По окончании курсов можно получить сертификат, а также удостоверение о повышении квалификации. Без выдачи сертификата обучение будет бесплатным. Запись на курсы идет до 13 октября 2021 г.

В осеннем семестре появится запись на новые курсы: «Иноязычное образование и межкультурная коммуникация» от автора одного из самых популярных онлайн-курсов «Язык, культура и межкультурная коммуникация», профессора, лингвиста Светланы Тер-Минасовой. Среди других курсов популярностью пользуются «Язык, культура и межкультурная коммуникация», «Физиология центральной нервной системы», «Нейрофизиология поведения», «Юридическая поддержка стартапов», «Управление рисками».

Вуз утверждает, что все курсы доступны для понимания и освоения любому слушателю, закончившему среднюю школу, даже если профессиональная деятельность слушателя далека от направления конкретного курса.

Дарья Лебедева

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