Zyxel начала продажи PCIe мультигигабитных сетевых карт

Zyxel Networks представила в России и СНГ две новые мультигиабитные PCIe сетевые карты XGN100C и XGN100F. Новинки предназначены как для домашнего офиса, так и для среднего и малого бизнеса и позволят окончательно решить вопрос с пропускной способностью ресурсоемких задач.

Модель XGN100C располагает портом RG45 для подключения по стандартной витой паре и поддерживает мультгигабитные скорости - 1/2,5/5/10G. XGN100F – карта с поддержкой скоростей 1/10G и портом для подключения оптики SFP+. Обе карты располагают интерфейсом PCIe. За счет использования оптического кабеля XGN100F позволяет передавать сигнал дальше, чем XGN100C.

Оба устройства предлагают скорость передачи данных в 10 раз быстрее, чем стандартный гигабитный Ethernet. Это помогает эффективно справляться с такими задачами как передача больших файлов, потоковая передача 8K видео или игр с малой задержкой. Новинки поддерживают как Windows, так и Linux. Встроенная технология QoS (качество сервиса) автоматически определяет приоритетность полосы пропускания для наиболее важных приложений. Это позволяет загружать большие файлы, сохраняя скорость просмотра веб-страниц, игр и потоковой передачи для всех подключенных устройств.





Устройства снабжены высокоэффективным радиатором пассивного охлаждения, что делает их абсолютно бесшумными.

Мультигигабитные сетевые карты Zyxel XGN100C и Zyxel XGN100F уже доступны к покупке у официальных партнеров Zyxel в России, странах СНГ и Украине.