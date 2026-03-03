Аналитика: ритейл и e-commerce лидируют по внедрению беспилотных грузоперевозок

Российский разработчик автономного транспорта и автопилота пятого поколения «ЭвоКарго» сообщил результаты аналитического отчета, согласно которым за прошедший год показатели беспилотных наземных грузоперевозок у отечественных предприятий выросли втрое. Об этом CNews сообщили представители «ЭвоКарго».

В 2025 г. беспилотные электрогрузовики компании перевезли более 400 тыс. тонн грузов, в то время как в 2024 г. эта величина составляла примерно 120 тыс. тонн. По оценке компании, в 2026 г. ожидается дальнейший рост коммерческих внедрений автономного транспорта. Согласно прогнозу Guidehouse Insights, мировой парк автономных грузовиков и автобусов к 2032 г. достигнет порядка 1,2 млн единиц, что составит более 19% от общего рынка коммерческого транспорта.

На сегодняшний день крупнейшими пользователями беспилотных грузовиков Evocargo являются ритейлеры, где максимально критична предсказуемость поставок, на втором месте – игроки сферы электронной коммерции, что показывает эффективность автономного транспорта в условиях постоянной нагрузки. Почти вровень по применению автономных грузовиков с представителями онлайн-торговли идут производственные предприятия, для которых непрерывность поставок является ключевым фактором стабильной загрузки производственных мощностей.

Пользователи автономных перевозок «ЭвоКарго» из отрасли электронной коммерции и ритейла заменили 100% традиционного транспорта для перевозок на территории предприятия на беспилотный. В среднем полный переход всего автопарка предприятия на современную цифровую модель занимает до шести месяцев, в зависимости от специфики бизнес-процессов. Компании уходят от традиционной схемы с покупкой или арендой транспорта и ручным контролем перевозок к цифровому процессу, основанному на автоматизации и аналитике, с фокусом на итоговые показатели эффективности логистики.

Главный результат внедрения автономного транспорта – рост предсказуемости и скорости доставки товаров конечному потребителю. Представители e‑commerce отмечают, что автоматизация грузоперевозок снижает логистические колебания: вместо поставок резкими скачками товар поступает стабильным потоком без пиковых нагрузок на складскую инфраструктуру. Это позволяет ускорить обработку товара на 20% и повышает стабильность сроков доставки.

Дополнительно внедрение автономного транспорта позволяет перераспределить человеческие ресурсы в сторону управления, мониторинга и аналитики. Это усиливает спрос на современные профессиональные компетенции и повышает технологический потенциал экономики.

«Мы видим беспрецедентный рост спроса на автономные технологии в стране, что напрямую подтверждают наши показатели по внедрениям. Мы успешно продвигаемся в массовом запуске автономной логистики по всей стране: каждый год к применению умных электрогрузовиков обращаются клиенты из новых индустрий и регионов, а целевое значение нашего производства растет. Эта динамика не только отражает прогресс компаний, но и усиливает производственный и технологический потенциал России, укрепляет логистическую инфраструктуру и ускоряет цифровую трансформацию экономики», – сказал Василий Жуков, заместитель генерального директора-коммерческий директор «ЭвоКарго».

На февраль 2026 г. автономная логистика внедрена в 18 регионах России, что на 30% выше географии присутствия в 2024 г. В 2023 г. вес транспортированных робогрузовиками Evocargo грузов составлял 23,8 тыс. тонн – за два года объем автономных грузоперевозок увеличился более чем в 16 раз.

Беспилотные электрогрузовики используют для работы искусственный интеллект и комплекс сенсорики, которые обеспечивают полностью независимое и безопасное функционирование данного транспорта.