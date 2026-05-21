На «Акроне» появились беспилотные электрогрузовики

Группа «Акрон», российский вертикально интегрированный производитель минеральных удобрений, запустила на своей площадке в Великом Новгороде систему автономной логистики. На маршрутах предприятия работают восемь беспилотных электрогрузовиков, обеспечивающих перевозку запчастей и материалов между производственными и складскими объектами. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Акрон».

Проект реализован совместно с российским партнером – разработчиком «ЭвоКарго» и охватывает территорию предприятия площадью более 500 гектаров с маршрутной сетью свыше 50 точек погрузки и разгрузки.

Автономный транспорт интегрирован в действующие логистические процессы предприятия и обеспечивает непрерывность перевозок, повышает предсказуемость внутренних поставок и позволяет снижать транспортные издержки до 35%. Проект стал очередным шагом по цифровизации производственной среды и развитию технологий искусственного интеллекта и роботизации предприятий группы «Акрон».

Автономные электрогрузовики работают без водителя с применением технологий искусственного интеллекта и машинного зрения, анализируя дорожную обстановку в реальном времени и обеспечивая безопасное выполнение логистических операций на территории предприятия. Решение реализовано по сервисной модели Robots-as-a-Service (RaaS), предполагающей не только использование автономного транспорта, но и постоянную оптимизацию маршрутов, обновление программного обеспечения, техническое сопровождение и анализ логистических данных.

Денис Гузанов, генеральный директор Acron Digital (ООО «АйТиОфис»): «Мы рассматриваем автономную логистику не как отдельный транспортный проект, а как следующий шаг цифровизации производственной среды. Автономный транспорт становится частью единой цифровой экосистемы предприятия, повышая устойчивость процессов, безопасность и управляемость внутренних перевозок».

Олег Тихонов, исполнительный директор ПАО «Акрон»: «Использование автономного транспорта позволяет повысить предсказуемость логистики и надежность снабжения производственных участков, что напрямую влияет на эффективность производственных процессов».

Василий Жуков, заместитель генерального директора - коммерческий директор «ЭвоКарго»: «Для крупных промышленных предприятий особенно важна способность новых технологических решений работать в масштабе и в связке с производственными процессами. На площадке «Акрона» автономный транспорт интегрирован в непрерывный производственный цикл предприятия».