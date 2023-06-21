Wildberries тестирует беспилотные грузоперевозки в Подмосковье

Онлайн-платформа Wildberries начала использовать грузовые электромобили без водителей. Перевозки автономными грузовыми машинами запущены в распределительном центре компании в Электростали Московской области. Передвижение осуществляется по заданному маршруту, который определяет инженер-оператор, на время теста его протяженность составляет 2,5 км. Машина самостоятельно перемещает заранее погруженные в нее товары между различными блоками логоцентра компании, где происходит их дальнейшая обработка и сортировка. Проект реализуется совместно с крупной российской компанией «Эвокарго». Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

«Мы планируем, что использование таких электромобилей позволит повысить эффективность нашей логистики для партнеров и покупателей. На первом этапе скорость перемещения товаров с помощью машины на складе может вырасти до двух раз, что в дальнейшем позволит увеличить и скорость доставки заказов до покупателей», – сообщили представители Wildberries.

Ежедневно электромобиль перевозит более 50 тыс. единиц товаров – не только одежду, товары для дома, электронику, но и крупногабаритные вещи. Общая грузоподъемность машины достигает двух тонн.

Безопасность перевозок и навигация обеспечивается специальными высокочувствительными световыми и звуковыми датчиками, спутниковой навигацией, видеокамерами. Также на случай экстренной остановки грузовик дополнительно контролируется оператором - один специалист может отслеживать работу до 10 автономных машин одновременно.

Автономный транспорт работает без использования горючего топлива и заряжается от электричества и является экологически чистым.

После завершения этапа тестирования автопарк электромобилей может быть расширен для перевозки грузов между несколькими логистическими центрами Wildberries, а в перспективе онлайн-платформа рассматривает и выход на беспилотные магистральные перевозки заказов до покупателей.