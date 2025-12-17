«Балтика» внедрила беспилотный транспорт

Пивоваренная компания «Балтика» запустила проект по автоматизации логистики с использованием беспилотных грузовиков «ЭвоКарго». Проект направлен на повышение эффективности логистических процессов компании. В рамках сотрудничества автономные электрогрузовики начали работу на территории производства в Самарской области. Об этом CNews сообщил представитель «ЭвоКарго».

Запуск проекта обеспечивает роботизированную экологичную транспортировку грузов компании в режиме 24/7, снижая нагрузку на персонал и оптимизируя затраты предприятия. Внедрение автономной логистики позволяет сократить расходы на грузоперевозки внутри производственной площадки в объеме до 30%.

Робогрузовики с искусственным интеллектом пользуются продвинутой сенсорной системой, благодаря которой самостоятельно оценивают пространство вокруг, мгновенно принимают решения и безопасно перевозят любой груз без участия человека.

«Балтика» стремится идти в русле современных трендов автоматизации и роботизации производства. Проект позволил сделать внутренние логистические процессы более слаженными и эффективными, снизить нагрузку на персонал и улучшить координацию работы подразделений, и всё это – путем интеграции высокотехнологичных решений в привычный процесс транспортировок без каких-либо изменений в инфраструктуре или приостановки текущих процессов», — отметили в «Балтике».

«Сотрудничество с «Балтикой», одним из крупнейших российских производителей пива — важный шаг для развития автономной логистики в секторе FMCG, — отметил Василий Жуков, заместитель генерального директора-коммерческий директор «ЭвоКарго». — Как признанный лидер наземных беспилотных перевозок мы делаем логистику более практичной, предсказуемой и экологичной, позволяя партнёрам сосредоточиться на развитии бизнеса».

Внедрение беспилотных грузовиков для перевозок внутри производства – еще один шаг компании «Балтика» в направлении роботизации. В перспективе компания заинтересована распространить опыт беспилотной логистики на другие производственные площадки.