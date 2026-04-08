Разделы

Техника
|

Россия входит в тройку мировых лидеров по развитию беспилотного транспорта

Россия лидирует по развитию автономных транспортных систем. Такой вывод был озвучен экспертами отрасли. Об этом CNews сообщили представители «ЭвоКарго».

По уровню коммерческого внедрения беспилотных грузовиков страна также входит в число мировых лидеров: в отличие от большинства зарубежных рынков, где автономный транспорт остается на стадии тестирования, в России такие решения уже используются в повседневных логистических операциях. Беспилотные грузовики применяются на промышленных и производственных площадках, обеспечивая непрерывность перевозок и снижение операционных затрат.

Одним из разработчиков автономного грузового транспорта в стране является компания «ЭвоКарго», представившая свой грузовик на выставке беспилотного транспорта в рамках форума. По данным компании, сегодня сотни беспилотных грузовиков находятся в коммерческой эксплуатации в 18 регионах России. Транспорт работает полностью автономно, без кабины для водителя, и способен функционировать в широком диапазоне погодных условий.

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования
«Сегодня в России уже сформирован рынок автономных перевозок с реальной коммерческой эксплуатацией. К проекту автономной логистики присоединились 18 регионов страны, и этот опыт показывает, что технология готова к масштабированию и может стать основой для построения устойчивых и предсказуемых цепочек поставок», – отметил Василий Жуков, заместитель генерального директора-коммерческий директор «ЭвоКарго».

Опыт эксплуатации автономных грузовиков демонстрирует, как отечественные разработки могут формировать основу для создания эффективной и предсказуемой транспортной инфраструктуры, способной интегрироваться в современные логистические цепочки как на национальном, так и на международном уровне.

Подписаться на новости Короткая ссылка


