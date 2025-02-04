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Правительство Москвы ДИТ Москва Городские электронные услуги

Правительство Москвы - ДИТ Москва - Городские электронные услуги


04.02.2025 Наталья Сергунина: Электронные услуги Москвы вошли в топ-5 популярных сервисов у горожан 1
04.07.2019 ДИТ Москвы рассказал об электронных услугах для автомобилистов 1
20.12.2017 ДИТ Москвы: количество платежей за ЖКУ через mos.ru за год увеличилось на 25% 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1907 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1378 1
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Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1441 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 767 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1423 1
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Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338602, в очереди разбора - 770384.
Создано именных указателей - 167805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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