Промышленное производство в Москве выросло на пять процентов

По итогам января-марта 2025 г. объем промышленного производства в столице увеличился на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Значительный рост отметили предприятия легкой, машиностроительной, химической, электротехнической и других отраслей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина город реализует комплексную программу развития промышленного сектора, которая позволяет столице сохранять статус ведущего индустриального центра страны. Мы открываем новые высокотехнологичные заводы, создаем дополнительные рабочие места и отмечаем устойчивый рост индекса промышленного производства. За первый квартал 2025 г. он увеличился на пять процентов, что стало возможным благодаря вкладу обрабатывающих предприятий, которые показали прирост почти на семь процентов. В частности, компании стали выпускать больше электрооборудования, станков, текстильных изделий, косметики и другой востребованной продукции», – отметил Максим Ликсутов.

За этот период в Москве изготовили около 2,7 тыс. лифтов, более 597 тыс. пар обуви, свыше 2,1 млн вязаных и трикотажных изделий, примерно 65 тыс. тонн муки, порядка 5,5 тыс. тонн сыра, а также более 42 тыс. тонн кондитерских изделий.

«В первом квартале 2025 г. компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,2 процента нарастили отгрузку продукции. Примечательно, что увеличение объемов наблюдается практически во всех ключевых отраслях. Так, в сегменте пищевой промышленности зафиксирован рост отгрузок на 16,3 процента, в секторе производства одежды — на 72,1 процента, а поставки лекарств увеличились на 37,4 процента, что говорит о сбалансированном развитии промышленного комплекса столицы», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.