В Москве растет производство электротехнического оборудования

За первые пять месяцев 2025 г. производство электротехнического оборудования в Москве увеличилось на 17% по сравнению с тем же периодом 2024 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина город создает условия для устойчивого роста индекса промышленного производства в различных отраслях. Так, в январе-мае 2025 г. объем выпуска электротехнического оборудования увеличился на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таких высоких показателей производители достигли благодаря действующему в Москве эффективному комплексу мер поддержки промышленности», – сказал Максим Ликсутов.

Московский электротехнический сектор объединяет свыше 130 компаний, которые специализируются на выпуске высокотехнологичных изделий. Их продукция не только соответствует современным требованиям рынка, но и замещает иностранные аналоги.

«За период январь-май 2025 г. московские компании нарастили выпуск комплектов электрической коммутационной аппаратуры на 52,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Столичные предприятия специализируются на производстве высокотехнологичных изделий, которые находят широкое применение в промышленности, транспортной сфере, энергетике и других отраслях. Электротехнические решения этих компаний, в том числе, способствуют модернизации систем электроснабжения метрополитена», – отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Например, московский производитель оборудования для распределения электроэнергии и систем автоматизации — компания «Электропривод НПЦ-21» — с января по май 2025 г. выпустил более 2000 шкафов автоматизации и электроустановок низковольтного комплектного устройства, что говорит о спросе на высокотехнологичную продукцию.

Генеральный директор компании Валерий Притулин отметил, что внедрение современных технологий и строгое соблюдение стандартов качества позволяют укреплять рыночные позиции, наращивать производственные мощности и расширять линейку продукции. Яркий тому пример — реализация проектов для метрополитена. Так, в электродепо «Южное» Замоскворецкой линии установлено свыше 250 шкафов автоматики, а для депо «Саларьево», предназначенного для обслуживания составов Сокольнической и Троицкой линий, изготовили более 2000 единиц оборудования автоматизации и распределения.

Свой ассортимент расширила столичная компания «Фабрика Вентиляции ГалВент» — производитель воздуховодов, фасонных изделий, шумоглушителей, деталей систем вентиляции. Она представила инновационный штампованный отвод прямоугольного сечения из оцинкованной стали для систем вентиляции. Спрос со стороны рынка и эффективность стратегии модернизации производства увеличились. Так, за первые пять месяцев 2025 г. общий объем производства компании вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

В июне 2025 г. два производственных участка этой компании установили рекорды. Один из них, специализирующийся на плазменной резке, достиг выработки 35,1 кв. метра на сотрудника в час (увеличение производительности на 20,6% по сравнению с 2024 г.). Другой, выпускающий оцинкованные фланцы, увеличил производительность на 31,7% — до 52,7 изделия в час. Всего программы оптимизации охватывают пять участков фабрики.