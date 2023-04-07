Ко Дню Рунета Наталья Сергунина рассказала о трендах развития онлайн-проектов Москвы

Ко Дню Рунета в Москве представили статистику, касающуюся работы популярных городских онлайн-площадок. Один из главных выводов — подавляющее большинство москвичей решает повседневные задачи при помощи мобильных устройств. Так, на столичный портал mos.ru со смартфонов или планшетов заходят 68% посетителей. За последние пару лет их доля увеличилась примерно на 10%. При этом общее число зарегистрированных пользователей mos.ru сегодня превышает 15,4 млн человек. Об этом CNews сообщили представители аппарата мэра и Правительства Москвы.

С компьютера горожане предпочитают передавать показания счетчиков, оплачивать жилищно-коммунальные услуги и записываться в центры госуслуг. В мобильной версии — просматривать электронную медицинскую карту, данные о посещении и питании детей в школе. Однако самыми популярными и в том и в другом случае остаются главная страница сайта, личный кабинет, каталог услуг и функция поиска.

«Москва — современный мегаполис с высоким уровнем цифровизации в самых разных сферах жизни. Горожане ценят свое время и хотят, чтобы все нужные и полезные сервисы всегда были под рукой. Не первый год мы последовательно адаптируем под этот запрос столичные онлайн-инструменты, одновременно повышая их качество и функциональность», — сказала заммэра Наталья Сергунина.

Новые опции регулярно появляются в городских приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Общее число их активных пользователей уже превышает 3,4 млн. С помощью этих приложений жители записываются в различные учреждения, оплачивают коммунальные счета, делают пожертвования на благотворительность, читают новости и др.

Аудитория приложения «Моя Москва», к примеру, состоит преимущественно из людей старше 25 лет (86% пользователей), чаще женщин (56%). Самая широкая возрастная группа (25%) — москвичи 35–44 лет.