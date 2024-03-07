Разделы

ПО Софт ИТ в госсекторе
|

Наталья Сергунина: Столичная «Карта инновационных решений» объединила разработчиков из 74 регионов России

Столичная «Карта инновационных решений» объединила уже свыше четырех тысяч компаний из 74 регионов России. Только в прошлом году в Москве благодаря сервису внедрили больше 100 отечественных разработок, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

На площадке предприниматели могут рассказать о себе, привлечь заказчиков и партнеров, а также заключить выгодные контракты. А крупный бизнес и городские структуры — подобрать подходящие проекты и услуги под конкретные задачи.

«Сегодня в каталоге представлено 6,173 тыс. технологических продукта под самые разные задачи — от цифровизации бизнеса до подготовки кадров. С момента запуска платформы в 2021 г. в городе внедрили почти 200 разработок инноваторов из Москвы, Подмосковья, Калужской, Ульяновской, Челябинской областей и других регионов страны», — сказала Наталья Сергунина.

Например, в театрах, дворцах культуры и на концертных площадках появилась серия динамических интеллектуальных световых приборов столичного производства. Они заменили устаревшее ламповое оборудование и стали достойной альтернативой зарубежным технологиям.

В одной из городских школ занятия с малышами проводятся при помощи интерактивного комплекса «Играй и развивайся», созданного челябинской компанией.

Евгений Жмурин, НИИ «Интеграл»: Обеспечивать безопасность «ГосТех» будет единый Центр кибербезопасности
безопасность

Благодаря инноваторам из Нижнего Новгорода в Москве появилось программное обеспечение, анализирующее сроки и рентабельность выполнения строительных работ на различных объектах.

В некоторых медицинских учреждениях города используется пермский робот-диагност. Он самостоятельно передвигается, распознает лица и речь, общается с пациентами и измеряет первичные показатели здоровья: количество сахара и кислорода в крови, артериальное давление и температуру.

Сейчас на «Карте инновационных решений» опубликовано больше 30 актуальных запросов московских ведомств. Откликнуться на них может любая отечественная компания. Для этого нужно заполнить анкету, указав ИНН организации, информацию о предлагаемой технологии или продукте и сфере его применения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отечественный рынок инфраструктурного ПО: что имеем и куда идем?

Использование ИТ станет в Уголовном кодексе отягчающим обстоятельством

Как оцифровать логистику в России: 5 ИТ-трендов отрасли

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация

Как подготовиться к сложному интеграционному проекту в субъекте КИИ

В России создана система навигации БПЛА, которой не нужны GPS и ГЛОНАСС

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Вертикальные моющие пылесосы без проводов: хиты продаж

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды
Показать еще