Наталья Сергунина: Столичная «Карта инновационных решений» объединила разработчиков из 74 регионов России

Столичная «Карта инновационных решений» объединила уже свыше четырех тысяч компаний из 74 регионов России. Только в прошлом году в Москве благодаря сервису внедрили больше 100 отечественных разработок, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

На площадке предприниматели могут рассказать о себе, привлечь заказчиков и партнеров, а также заключить выгодные контракты. А крупный бизнес и городские структуры — подобрать подходящие проекты и услуги под конкретные задачи.

«Сегодня в каталоге представлено 6,173 тыс. технологических продукта под самые разные задачи — от цифровизации бизнеса до подготовки кадров. С момента запуска платформы в 2021 г. в городе внедрили почти 200 разработок инноваторов из Москвы, Подмосковья, Калужской, Ульяновской, Челябинской областей и других регионов страны», — сказала Наталья Сергунина.

Например, в театрах, дворцах культуры и на концертных площадках появилась серия динамических интеллектуальных световых приборов столичного производства. Они заменили устаревшее ламповое оборудование и стали достойной альтернативой зарубежным технологиям.

В одной из городских школ занятия с малышами проводятся при помощи интерактивного комплекса «Играй и развивайся», созданного челябинской компанией.

Благодаря инноваторам из Нижнего Новгорода в Москве появилось программное обеспечение, анализирующее сроки и рентабельность выполнения строительных работ на различных объектах.

В некоторых медицинских учреждениях города используется пермский робот-диагност. Он самостоятельно передвигается, распознает лица и речь, общается с пациентами и измеряет первичные показатели здоровья: количество сахара и кислорода в крови, артериальное давление и температуру.

Сейчас на «Карте инновационных решений» опубликовано больше 30 актуальных запросов московских ведомств. Откликнуться на них может любая отечественная компания. Для этого нужно заполнить анкету, указав ИНН организации, информацию о предлагаемой технологии или продукте и сфере его применения.